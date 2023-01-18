В Бурятии создают штаб комитета семей воинов Отечества

В том числе семьям военнослужащих окажут психологическую помощь
В Бурятии объединят силы общественных организаций, исполнительных органов государственной власти, волонтёрских объединений и родственников военнослужащих для совместного решения проблем. Решено создать региональный штаб комитета семей воинов Отечества (КСВО). Возглавит штаб зампред правительства Бурятии – министр здравоохранения Евгения Лудупова.
С начала объявления специальной военной операции в волонтёрское движение по поддержке участников СВО включились жители всех районов, активно участвуют родные военных, сообщили в пресс-службе правительства республики.
- В Иволгинском районе создан совет матерей. Мы уже своё совещание проводили, собирали матерей и жен. Вопросов много: обеспечение дровами, помощь раненым, поиск пропавших солдат, - рассказала представительница совета матерей Иволгинского района Алия Мухамеджанова.
- Создание комитета семей воинов Отечества для нас очень важно, потому что наш батальон добровольцев относится к западному округу, и в его составе находятся не только бойцы из Бурятии, но и с других регионов: Приморского края, Забайкалья, Подмосковья, Нижнего Новгорода и т.д. И необходимо межрегиональное взаимодействие на уровне таких комитетов для решения общих вопросов, - обратилась к участникам совещания куратор батальона «Байкал» Ганна Жамсуева.
- Мы объединились с руководителями образовательных организаций на территории нашего посёлка Сосновый бор и провели опрос среди родителей. Социально-бытовые вопросы мы решаем вместе с Алексеем Самбуевичем (Цыденовым, главой Бурятии – ред.), мы обращались к нему, он нам помог. Также вопрос возник по психологической помощи, потому как помощь психологов требуется не только военным, но и их семьям. Отдельное внимание хочу заострить на детях военнослужащих – им также нужна психологическая помощь, - отметила председатель женсовета Бурятского территориального гарнизона Светлана Шереметьева.
На установочном совещании родные военнослужащих обозначили основные проблемы, которые будут взяты в основу дальнейшей работы. Это психологическая помощь семьям, решение бытовых проблем, обеспечение тыловых волонтёрских объединений и т.д.
- Задача регионального штаба – выстроить коммуникацию и наладить контакты с семьями всех участников СВО. Каждая семья должна понимать, как и куда обращаться за поддержкой, - сказала заместитель руководителя РОО «Женщины Бурятии» Ольга Лоцман.
- Важно взаимодействие непосредственно с родными, близкими наших воинов. В ближайшее время мы собираем специалистов психологических служб для определения конкретных мер психологического сопровождения семей военнослужащих, которые обращаются за помощью, - отметила заместитель председателя правительства Бурятии– министр здравоохранения Евгения Лудупова.
В ближайшее время определится руководящий актив регионального штаба КСВО.
В Бурятии создают штаб комитета семей воинов Отечества
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