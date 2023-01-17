Сборная Иркутской области примет участие в Единых Играх Специальной Олимпиады





В Иркутской области сформирована сборная команда региона для участия в Единых Играх Специальной Олимпиады, которые пройдут в Казани с 21 по 27 января. В состав команды вошли 29 спортсменов, а также тренеры, представители команды и медицинский работник. Об этом сообщил министр спорта региона Павел Богатырев.- В программу Единых Игр Специальной Олимпиады включены соревнования по 18 видам спорта. Спортсмены Иркутской области, прошедшие региональные этапы отбора, будут бороться за медали по шести видам спорта: бадминтон, баскетбол, горнолыжный спорт, лыжные гонки, лёгкая атлетика, бег на снегоступах. Уверен, что команда достойно представит нашу область на этих масштабных соревнованиях, и спортсмены не один раз будут подниматься на пьедестал почёта, - сказал Павел Богатырев.В соревнованиях по бадминтону будут участвовать Алексей Арбатский, Ульяна Лапшина, Надежда Иванова, по горнолыжному спорту – Никита Беломестных, Виталина Капустина, Ника Колмакова, Алексей Логожан, Полина Снегурская, Роман Яковлев, по лыжным гонкам – Дина Анкудинова, Юлия Зырянова, Равшан Савельев, Анатолий Толстиков, по лёгкой атлетике – Леонид Кириллов, Татьяна Малкова, Никита Мишин, Фёдор Попов.В беге на снегоступах планируют принять участие Артём Беляков, Анастасия Панчева, Назар Погорелов и Варвара Харченко. В турнире по баскетболу примет участие команда, в состав которой входят Иван Абдулин, Дмитрий Безбородов, Владимир Голубков, Игорь Колганов, Сергей Кравченко, Владимир Ковтун, Владимир Шишков, Дмитрий Шабалин.Экипировка сборной команды осуществляется за счёт средств областного бюджета, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской областиЕдиные Игры Специальной Олимпиады станут самым масштабным мероприятием в истории Специальной Олимпиады России. В соревнованиях ожидается участие более 2000 спортсменов (от девяти лет и старше) с нарушением интеллекта из России и Беларуси. В подготовке и проведении Единых Игр задействованы 14 спортивных объектов Казани, среди которых УСК «Академия тенниса», УСК «Центр бадминтона», УСК «КПБ «Буревестник» и другие.Основная цель мероприятия – социализация людей с интеллектуальными нарушениями через регулярные занятия спортом, а также повышение информированности общества о достижениях атлетов Специальной Олимпиады.