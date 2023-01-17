В Иркутской области отметят 100-летие со дня рождения Леонида Гайдая

Общество, Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Готовится множество мероприятий



В Иркутской области в 2023 году пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 100-летию со дня рождения кинорежиссёра Леонида Гайдая. Подготовку к юбилейной дате обсудили 16 января на первом заседании организационного комитета, созданного по инициативе губернатора Игоря Кобзева. Возглавил оргкомитет глава региона лично.



- Да, Леонид Иович не родился на иркутской земле, но именно здесь он учился в школе, отсюда ушёл на фронт, потом здесь же окончил театральную студию и работал актёром. Именно поэтому для всей области так значим его вековой юбилей. Учитывая большую зрительскую любовь и внимание к творчеству Леонида Иовича, уверен, что празднование юбилея пройдёт и за пределами нашего региона и Амурской области, где он родился, - сказал Игорь Кобзев, открывая заседание.



Губернатор Иркутской области поблагодарил за сотрудничество и слаженную работу по формированию оргкомитета министерство культуры Российской Федерации, губернатора Амурской области Василия Орлова, министерство культуры и национальной политики Амурской области, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова, Союз кинематографистов России и другие организации.



- Это очень важное событие для всей российской культуры, не только российского кинематографа. Мы безусловно поддерживаем идею проведения центральных мероприятий, посвящённых мэтру отечественного кинематографа, именно в Иркутске, где Леонид Иович жил и работал, - отметила статс-секретарь – заместитель министра культуры России Анна Манилова.



Анна Манилова также сообщила, что в июле 2023 года министерством культуры РФ запланировано проведение в Иркутске крупнейшего проекта «Музейные маршруты России» (6+), и предложила интегрировать тему 100-летия Леонида Гайдая в этот проект.



Министерством культуры Иркутской области совместно с министерством культуры и национальной политики Амурской области уже сформирован план мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия со дня рождения кинорежиссёра. В документ включены 14 основных крупных юбилейных и торжественных мероприятий, 24 выставочных проекта, 18 кинопроектов, 56 научных, образовательных и развлекательных проектов, 13 общественно-значимых и культурно-просветительских мероприятий, а также предложения муниципальных образований Иркутской области. По итогам заседания оргкомитета план мероприятий решено дополнить, сделано это будет в ближайшее время.



Первые события в рамках празднования 100-летия Леонида Гайдая состоятся уже в январе. Так, 30 января, в день рождения режиссёра, в Иркутске пройдёт вручение кинопремии имени Гайдая молодым российским режиссёрам от Союза кинематографистов Российской Федерации (6+). В этот же день в столице региона творческую встречу проведёт заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, а все желающие смогут принять участие во флешмобе «Хоровод вокруг Гайдая» (6+). Обновлённый полный перечень мероприятий будет опубликован на сайте министерства культуры Иркутской области.



