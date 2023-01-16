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В Бурятии купили ещё четыре автомобиля для участников СВО

В Бурятии купили ещё четыре автомобиля для участников СВО
Общество, 
Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов

Ещё четыре автомобиля передали в Бурятии военнослужащим – участникам спецоперации. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава республики Алексей Цыденов.

«Бурятия продолжает поддерживать наши воинские подразделения, выполняющие задачи СВО. И это уже давно стало общенародным делом. «Боевое братство» при поддержке неравнодушных жителей Бурятии, предпринимателей, федерации самбо приобрели четыре автомобиля и сами будут поставлять грузы до самой линии боестолкновений. Два автомобиля: УАЗ-пикап и автофургон выделило фермерское хозяйство Тамира Васильевича Шагданова, - поделился Алексей Цыденов.

По его словам, также сегодня с этими машинами военным отправятся посылки от земляков. Это не только тёплые вещи и экипировка, но и спецсредства.



Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2022 года мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков передал новый УАЗ 36-й армии. Автомобиль бы приобретён на сэкономленные средства из-за отказа от строительства ледового городка. Также более 500 тысяч рублей на покупку автомобиля собрали 35 управляющих организаций города, ТСЖ и энергетики.

Также в декабре сотрудники МУП «Водоканал» купили УАЗ 2206 для батальона «Байкал». был приобретен на личные средства сотрудников предприятия за 450 тысяч рублей.

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