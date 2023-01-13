Утром температура опускалась до -41 градуса
В некоторых районах Бурятии утром 13 января школьные занятия отменили из-за сильных морозов.
Так, в Джидинском районе уроки в первую смену отменили в ПСОШ №1 и Петропавловской районной гимназии, сообщает «Джида-инфо». Там утренняя температура опускалась до -41 градуса.
В Селенгинском районе отменены занятия у 1-4 классов в школах Гусиноозёрска. В сельских поселениях в школу не пошли дети с 1 по 5 классы. Утренняя температура составила -34 и 36 градусов соответственно, сообщает «Селенга-инфо».
В Закаменском районе занятия в школах отменили в первую смену. Учёба возобновится с 13:00 для 9, 10, 11 классов, сообщает «Закамна-инфо».
Ко всему прочему, низкие температуры наблюдаются в Иволгинском и Еравнинском районах. Там утренняя температура достигает до -33 и -37 градусов соответственно. В районных группах уточнили, что в морозный день, если отмена занятий не объявлена, родители могут принять решение не отправлять ребёнка в школу. Для этого потребуется предупредить классного руководителя.
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнцы сегодня утром выражали недовольство из-за решения не отменять уроки в школах. Бурное обсуждение по этому поводу развернулись в местных соцсетях.
В некоторых школах Бурятии отменили занятия из-за морозов
Общество, Фото:
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