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В Улан-Удэ поднялось недовольство из-за решения не отменять уроки в школах

В Улан-Удэ поднялось недовольство из-за решения не отменять уроки в школах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
У многих родителей возникли вопросы к синоптикам и к комитету по образованию

Ещё несколько дней назад жителей бурятской столицы предупредили, что на республику надвигаются сильные морозы и из-за этого в школах могут отменить занятия. В комитете по образованию городской администрации напомнили, при какой температуре дети не идут на уроки и где лучше узнавать, сколько градусов за окном.

Родителям детей, которые учатся в первую смену, рекомендуют использовать данные о температуре на шесть часов утра, а для учеников второй –  на 11:00. При этом советуют пользоваться информацией на основе сведений Росгидромета, а не из Интернета. В частности, это «бегущая» строка на местных телеканалах. О погоде также уведомляют на официальных страницах комитета в соцсетях.

В пятницу 13-го отменять уроки в Улан-Удэ – в отличие от некоторых районов – не стали. В шесть утра столбик термометра опустился до -29 градусов, и дети отправились грызть гранит науки. Однако родители заявили: на уличных градусниках были совсем другие значения: где-то – 32, а где-то – и 37 ниже нуля. Горожане задались вопросом, «откуда взяли -29».

Бурное обсуждение по этому поводу развернулось в местных соцсетях. «Какая разница, что было в шесть утра? Дети идут в школу к 8:00, на градуснике – минус 35», «По ощущениям все -40», «В Зверосовхоз в 7:00 – минус 36», «На Аршане в семь часов было -34», «А в Тальцах вообще -37», – возмущаются родители школьников в паблике «Весь Улан-Удэ». Синоптикам даже посоветовали убрать измерительные приборы «подальше от обогревателя».

Если официального решения об отмене занятий нет, родители или законные представители вправе сами решать, отправлять ли туда детей. Главное – предупредить классного руководителя или других ответственных лиц.
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