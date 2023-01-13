В Улан-Удэ поднялось недовольство из-за решения не отменять уроки в школах

У многих родителей возникли вопросы к синоптикам и к комитету по образованию
Родителям детей, которые учатся в первую смену, рекомендуют использовать данные о температуре на шесть часов утра, а для учеников второй – на 11:00. При этом советуют пользоваться информацией на основе сведений Росгидромета, а не из Интернета. В частности, это «бегущая» строка на местных телеканалах. О погоде также уведомляют на официальных страницах комитета в соцсетях.
В пятницу 13-го отменять уроки в Улан-Удэ – в отличие от некоторых районов – не стали. В шесть утра столбик термометра опустился до -29 градусов, и дети отправились грызть гранит науки. Однако родители заявили: на уличных градусниках были совсем другие значения: где-то – 32, а где-то – и 37 ниже нуля. Горожане задались вопросом, «откуда взяли -29».
Бурное обсуждение по этому поводу развернулось в местных соцсетях. «Какая разница, что было в шесть утра? Дети идут в школу к 8:00, на градуснике – минус 35», «По ощущениям все -40», «В Зверосовхоз в 7:00 – минус 36», «На Аршане в семь часов было -34», «А в Тальцах вообще -37», – возмущаются родители школьников в паблике «Весь Улан-Удэ». Синоптикам даже посоветовали убрать измерительные приборы «подальше от обогревателя».
Если официального решения об отмене занятий нет, родители или законные представители вправе сами решать, отправлять ли туда детей. Главное – предупредить классного руководителя или других ответственных лиц.