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В Иркутской области экипаж ДПС помог замерзающему водителю «Жигулей»

В Иркутской области экипаж ДПС помог замерзающему водителю «Жигулей»
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Машина заглохла на трассе

На федеральной автодороге «Вилюй» в Братском районе Иркутской области сотрудники ДПС заметили стоящий на обочине автомобиль «ВАЗ 2106». Как выяснилось, машина заглохла.

- Экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Голобокова и старшего сержанта Вадима Крыжановского выяснили, что внутри замёрзшего транспортного средства находился мужчина, который уже несколько часов ждёт помощи. В 30-градусный мороз, вышел из строя двигатель автомобиля и 50-летний мужчина не мог продолжить движение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Автоинспекторы не оставили мужчину в беде. Они отогрели его в патрульной автомашине, а после доставили к дому. Затем продолжили несение службы.

- Спасибо, ребята. Помогли. С половины десятого до часа я вообще… Ой, ноги замёрзли, - эмоционально рассказал водитель.

Патрульные пожелали ему впредь не оказаться в подобных ситуациях. 
ГИБДД водители

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