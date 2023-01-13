В Иркутской области экипаж ДПС помог замерзающему водителю «Жигулей»

Машина заглохла на трассе
На федеральной автодороге «Вилюй» в Братском районе Иркутской области сотрудники ДПС заметили стоящий на обочине автомобиль «ВАЗ 2106». Как выяснилось, машина заглохла.
- Экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Голобокова и старшего сержанта Вадима Крыжановского выяснили, что внутри замёрзшего транспортного средства находился мужчина, который уже несколько часов ждёт помощи. В 30-градусный мороз, вышел из строя двигатель автомобиля и 50-летний мужчина не мог продолжить движение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Автоинспекторы не оставили мужчину в беде. Они отогрели его в патрульной автомашине, а после доставили к дому. Затем продолжили несение службы.
- Спасибо, ребята. Помогли. С половины десятого до часа я вообще… Ой, ноги замёрзли, - эмоционально рассказал водитель.
Патрульные пожелали ему впредь не оказаться в подобных ситуациях.
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