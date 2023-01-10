10 января

09 января

Популярное

В Иркутской области выплаты получат студенты – дети участников СВО

В Иркутской области выплаты получат студенты – дети участников СВО
Общество,  Фото:pixabay.com
Она составит 50000 рублей

В Иркутской области первокурсники – дети военнослужащих, сотрудников государственных органов и органов внутренних дел, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции (СВО) на территориях Запорожской и Херсонской областей, получат единовременную денежную выплату. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.

Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. Она предназначается для зачисленных на первый курс очной формы обучения по образовательным программам бакалавриата и специалитета.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, данная единовременная денежная выплата уже предоставляется с октября 2022 года студентам, являющимся детьми военнослужащих, участвующих в СВО на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.
Иркутская область студенты спецоперация на Украине вузы выплаты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье озвучили этапы проекта газификации Читы
В Забайкалье озвучили этапы проекта газификации Читы
Общество, 10.01.2023
Предварительно определены микрорайоны города, которые войдут в сеть магистральных газопроводов
В Бурятии рассказали о семьях в социально опасном положении
В Бурятии рассказали о семьях в социально опасном положении
Общество, 10.01.2023
В прошлом году в республике было выявлено свыше 800 сигналов о семейном неблагополучии
В Иркутске лечат самку снегиря
В Иркутске лечат самку снегиря
Общество, 10.01.2023
9 января, День снегиря, пернатый пациент отметил на лечении
Правительство РФ продлило «Льготную ипотеку»
Правительство РФ продлило «Льготную ипотеку»
Общество, 10.01.2023
Она будет действовать до 1 июля следующего года
В Бурятии стартовал чемпионат по лыжным гонкам
В Бурятии стартовал чемпионат по лыжным гонкам
Общество, 10.01.2023
Соревнования лыжников республики состоялись в Селенгинском районе
Жительница Агинского округа отметила 100-летний юбилей
Жительница Агинского округа отметила 100-летний юбилей
Общество, 10.01.2023
Юбиляр проживает в посёлке Дульдурга
В Бурятии почётных званий удостоены 5 художественных коллективов
В Бурятии почётных званий удостоены 5 художественных коллективов
Общество, 10.01.2023
Среди них ансамбли и студия из Улан-Удэ, Заиграевского и Прибайкальского районов
В пригороде Улан-Удэ прошли ледовые автогонки
В пригороде Улан-Удэ прошли ледовые автогонки
Общество, 10.01.2023
Спортсмены соревновались в шести классах
В отдалённом районе Бурятии детей учили выживать в лесу
В отдалённом районе Бурятии детей учили выживать в лесу
Общество, 10.01.2023
Им рассказали, как действовать в экстремальной обстановке и готовить еду на костре
Часть российских медиков получат дополнительные выплаты
Часть российских медиков получат дополнительные выплаты
Общество, 10.01.2023
Сумма ежемесячных выплат составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей
Чита присоединилась ко всероссийскому проекту «Жёны героев»
Чита присоединилась ко всероссийскому проекту «Жёны героев»
Общество, 10.01.2023
Стенды с фотографиями и письмами расположены на площади имени Ленина
СМИ узнали, как сложилась судьба родившейся в Улан-Удэ актрисы из «Чародеев»
СМИ узнали, как сложилась судьба родившейся в Улан-Удэ актрисы из «Чародеев»
Общество, 10.01.2023
Анна Ашимова ушла из профессии и полностью посвятила себя семье
В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд
В вотчине Деда Мороза побит температурный рекорд
Общество, 10.01.2023
Минувшей ночью в Великом Устюге было минус 41 градус

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^