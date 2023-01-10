Она составит 50000 рублей
В Иркутской области первокурсники – дети военнослужащих, сотрудников государственных органов и органов внутренних дел, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции (СВО) на территориях Запорожской и Херсонской областей, получат единовременную денежную выплату. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев.
Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей. Она предназначается для зачисленных на первый курс очной формы обучения по образовательным программам бакалавриата и специалитета.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, данная единовременная денежная выплата уже предоставляется с октября 2022 года студентам, являющимся детьми военнослужащих, участвующих в СВО на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.
В Иркутской области выплаты получат студенты – дети участников СВО
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