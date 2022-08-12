Выплата будет предоставляться с октября
В Иркутской области первокурсники – дети военнослужащих, сотрудников государственных органов и органов внутренних дел, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, получат единовременную денежную выплату. Соответствующий указ подписал губернатор региона. Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей.
После утверждения порядка и условий предоставления единовременной денежной выплаты министерством образования Иркутской области, выплата будет предоставляться с октября 2022 года студентам, зачисленным на обучение по программам бакалавриата и специалитета.
Напомним, что в регионе обеспечены специальные квоты приёма на обучение по образовательным программа высшего образования (программа бакалавриата и программ специалитета) для детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел РФ, принимающих участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, в размере 10% общего объёма контрольных цифр приёма за счёт средств федерального бюджета по каждой специальности или направлению подготовки.
В данный момент на территории Иркутской области количество детей, зачисленных в рамках специальной квоты приёма на обучение по образовательным программам высшего образования, составляет более 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства образования.
В Иркутской области 50000 рублей получат студенты – дети участников СВО
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