В Бичурском районе Бурятии благоустроят 4 территории

Общество, Фото: пресс-служба администрации Бичурского района

Договора на проведение работ уже заключены



В 2023 году в Бичурском районе Бурятии благоустроят четыре общественные и дворовые территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».



Будут благоустроены 3 общественные территории, прошедшие рейтинговое голосование:

- Площадь «Памяти участникам Великой Отечественной войны» в улусе Шибертуй;

- Общественная территория в селе Бичура, улица Советская, 52в;

- Общественная территория в селе Малый Куналей, парк отдыха.



- Также вошла в программу «Формирование комфортной городской среды» дворовая территория, которая находится по адресу село Бичура, улица Мира, 14. На сегодня дизайн проекты разработаны на все территории, все согласованы и утверждены центром компетенции по вопросам горсреды Бурятии. Договора на проведение работ по всем территориям заключены, - рассказала консультант сектора строительства и ЖКХ Татьяна Гонтова.



Как сообщает пресс-служба администрации Бичурского района, в нынешнем году в районе было обустроено 3 общественных территории и 1 дворовая. Данные территории были выбраны для благоустройства по итогам голосования 2021 года.

