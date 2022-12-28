Договора на проведение работ уже заключены
В 2023 году в Бичурском районе Бурятии благоустроят четыре общественные и дворовые территории в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Будут благоустроены 3 общественные территории, прошедшие рейтинговое голосование:
- Площадь «Памяти участникам Великой Отечественной войны» в улусе Шибертуй;
- Общественная территория в селе Бичура, улица Советская, 52в;
- Общественная территория в селе Малый Куналей, парк отдыха.
- Также вошла в программу «Формирование комфортной городской среды» дворовая территория, которая находится по адресу село Бичура, улица Мира, 14. На сегодня дизайн проекты разработаны на все территории, все согласованы и утверждены центром компетенции по вопросам горсреды Бурятии. Договора на проведение работ по всем территориям заключены, - рассказала консультант сектора строительства и ЖКХ Татьяна Гонтова.
Как сообщает пресс-служба администрации Бичурского района, в нынешнем году в районе было обустроено 3 общественных территории и 1 дворовая. Данные территории были выбраны для благоустройства по итогам голосования 2021 года.
В Бичурском районе Бурятии благоустроят 4 территории
Общество, Фото:
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