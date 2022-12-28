По улицам Улан-Удэ проехал «Новогодний трамвай»

Общество, Фото: пресс-служба национальной библиотеки РБ

Пассажирам вручили новогодние подарки и памятные сувениры



27 декабря в столице Бурятии провели праздничную социокультурную акцию «Новогодний трамвай» для жителей и гостей города Улан-Удэ.



В 10:22 по маршруту №2 двинулся «Новогодний трамвай». Для пассажиров прозвучали стихи знаменитых российских и бурятских поэтов на новогоднюю тематику. Также организаторы мероприятия в качестве новогодних подарков подготовили для пассажиров масштабную подборку книг различных авторов, которые пополнили домашние библиотеки горожан.



Кроме этого, во время движения маршрута праздничное новогоднее настроение создали вокальные композиции в исполнении Евгении Мурзиной. Пассажиры пели советские шлягеры под музыкальное сопровождение баяниста-виртуоза, заслуженного работника культуры Российской Федерации, народного артиста Бурятии Дамбы Хасаранова.



Для пассажиров «Новогоднего трамвая» были проведены различные викторины. Победители получили сладости и памятные сувениры ручной работы от Оксаны Кормщиковой. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

