Пассажирам вручили новогодние подарки и памятные сувениры
27 декабря в столице Бурятии провели праздничную социокультурную акцию «Новогодний трамвай» для жителей и гостей города Улан-Удэ.
В 10:22 по маршруту №2 двинулся «Новогодний трамвай». Для пассажиров прозвучали стихи знаменитых российских и бурятских поэтов на новогоднюю тематику. Также организаторы мероприятия в качестве новогодних подарков подготовили для пассажиров масштабную подборку книг различных авторов, которые пополнили домашние библиотеки горожан.
Кроме этого, во время движения маршрута праздничное новогоднее настроение создали вокальные композиции в исполнении Евгении Мурзиной. Пассажиры пели советские шлягеры под музыкальное сопровождение баяниста-виртуоза, заслуженного работника культуры Российской Федерации, народного артиста Бурятии Дамбы Хасаранова.
Для пассажиров «Новогоднего трамвая» были проведены различные викторины. Победители получили сладости и памятные сувениры ручной работы от Оксаны Кормщиковой. Об этом сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.
По улицам Улан-Удэ проехал «Новогодний трамвай»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он был уроженцем Джидинского района
В столице республики прошло награждение победителей региональных этапов
Участниками соревнований стали мужчины от 40 лет и старше
Работа центра осуществляется во взаимодействии с органами местного самоуправления
Пассажирам вручили новогодние подарки и памятные сувениры
Отличившимся взрослым и детям вручают сладкие подарки
Для лесовосстановления в регионе вырастят 22 млн сеянцев
Лауреаты престижных конкурсов были награждены на Совете национальностей
В некоторых жилых домах температура опустилась до 18 градусов
Награды получили игроки чемпионата республики по футболу
Будущих специалистов закрепят за определёнными медицинскими организациями
Спортсменка выиграла 4 поединка в весе до 48 кг
Названы призёры профессионального конкурса среди работников медицинских организаций
Их наградили сертификатами для отдыха на курортах
Он истекал кровью и был в шоковом состоянии