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Столица Бурятии перед Новым годом встала в девятибалльных пробках

Столица Бурятии перед Новым годом встала в девятибалльных пробках
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Обстановка на городских дорогах осложнилась из-за автомобилистов из районов

В столице Бурятии начались предновогодние пробки. Днём 21 декабря в Улан-Удэ, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», фиксируются 9-балльные заторы.

В управлении ГИБДД по Бурятии пояснили: перед праздниками на городских дорогах традиционно становится больше машин, к которым прибавляются автомобили из районов республики – местные жители едут в торговые центры Улан-Удэ за подарками.

Водителей призывают строго соблюдать ПДД и безопасную дистанцию, выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям и избегать резких манёвров, чтобы избежать аварий. Пешеходов перед пересечением проезжей части просят убедиться, что все машины остановились, и только после этого продолжать движение.

- Также просим быть предельно внимательными за рулём, не отвлекаться на телефоны и парковать транспортные средства вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование наледи, – отмечают в Госавтоинспекции.

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