Столица Бурятии перед Новым годом встала в девятибалльных пробках

Обстановка на городских дорогах осложнилась из-за автомобилистов из районов





В столице Бурятии начались предновогодние пробки. Днём 21 декабря в Улан-Удэ, по данным сервиса «Яндекс. Пробки», фиксируются 9-балльные заторы.В управлении ГИБДД по Бурятии пояснили: перед праздниками на городских дорогах традиционно становится больше машин, к которым прибавляются автомобили из районов республики – местные жители едут в торговые центры Улан-Удэ за подарками.Водителей призывают строго соблюдать ПДД и безопасную дистанцию, выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям и избегать резких манёвров, чтобы избежать аварий. Пешеходов перед пересечением проезжей части просят убедиться, что все машины остановились, и только после этого продолжать движение.- Также просим быть предельно внимательными за рулём, не отвлекаться на телефоны и парковать транспортные средства вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование наледи, – отмечают в Госавтоинспекции.