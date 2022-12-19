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Главные достопримечательности Бурятии внесли на карту

Главные достопримечательности Бурятии внесли на карту
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Теперь их можно найти на картах в электронных справочниках

Туристский информационный центр «Байкал» вместе с картографической компанией «2ГИС» нанесли на карту главные достопримечательности региона. Всего добавлено было более 200 объектов: это как популярные дацаны, музеи и природные памятники, так и малоизвестные пока туристам локации.
 
- Мы рады возможности предложить пользователям ещё более подробную информацию о достопримечательностях республики Бурятия. В регионе много очень интересных объектов. Теперь найти местоположение и краткое описание о них можно в приложении «2ГИС», - рассказала директор туристского информационного центра «Байкал» Ирина Суздальцева.

Теперь туристы и местные жители могут посмотреть в электронном справочнике, где находится та или иная достопримечательность, построить удобный маршрут и легко добраться до интересующих их мест.


достопримечательность туризм

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