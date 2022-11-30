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Военнослужащим-медикам Бурятии переданы медицинские тактические аптечки

Военнослужащим-медикам Бурятии переданы медицинские тактические аптечки
Общество,  Фото:пресс-служба администрации главы и правительства РБ
Власти республики оказывают помощь нашим военнослужащим

Приобретённые правительством Республики Бурятия медицинские тактические аптечки, дополнительные медицинские изделия, а также вещевое имущество поступает нашим воинам. Накануне военнослужащими-медиками получены в необходимом количестве медицинские тактические аптечки, а также дополнительно к ним: бандажи, турникеты, марля, удерживающие повязки, нагрудные уплотнители.

Закупки осуществляются через АНО «Содействие». Эта организация создана с целью централизованного сбора, закупа и доставки помощи для земляков в зону СВО. Средства на счёт поступают из республиканского бюджета, от предприятий и организаций и просто неравнодушных жителей республики.

За весь период деятельности АНО «Содействие» закуплено 34866 единиц медицинских препаратов и изделий и 70000 медицинских изделий: жгуты, повязки, аптечки, марля, нагрудное утепление.

В большой работе оказания помощи нашим военнослужащим может участвовать каждый желающий. Для осуществления перевода достаточно открыть мобильный банк и сканировать QR-код.

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