«Дела шикарно»: Бурятский боец передал с СВО привет землякам

Он признался, что очень соскучился по родителям





Житель Северобайкальска, который сейчас находится на специальной военной операции, передал привет родной республике. Видео с ним выложили в местной группе «Северобайкалье-инфо.24/7».- Дела шикарно. Мы здесь работаем, не унываем. Передаю большой привет всей Бурятии, Северобайкальску, друзьям из своего города, всем знакомым, посёлку Нижнеангарск и родителям – огромный прямо привет. Соскучился по ним очень сильно, – признался боец. – Граница на замке. Сторожим. Не переживайте – мы вас защищаем.Участник СВО призвал земляков не унывать.- Я понимаю что у некоторых близкие ушли. Но ничего, все живые и здоровые вернёмся – это я вам обещаю, – заверил он.