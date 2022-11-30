«Дела шикарно»: Бурятский боец передал с СВО привет землякам

Он признался, что очень соскучился по родителям
Житель Северобайкальска, который сейчас находится на специальной военной операции, передал привет родной республике. Видео с ним выложили в местной группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
- Дела шикарно. Мы здесь работаем, не унываем. Передаю большой привет всей Бурятии, Северобайкальску, друзьям из своего города, всем знакомым, посёлку Нижнеангарск и родителям – огромный прямо привет. Соскучился по ним очень сильно, – признался боец. – Граница на замке. Сторожим. Не переживайте – мы вас защищаем.
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- Я понимаю что у некоторых близкие ушли. Но ничего, все живые и здоровые вернёмся – это я вам обещаю, – заверил он.
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