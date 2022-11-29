В Улан-Удэ дал концерт пианист из Красноярска Владимир Потапов

Общество, Фото: колледж искусств имени Чайковского

Его концерт состоялся в колледже искусств



В колледже искусств имени Чайковского в Улан-Удэ прошел концерт фортепианной музыки пианиста Владимира Потапова из Красноярска.



- В воскресный вечер концерт посетили учащиеся и педагоги колледжа, ВСГИК, городских детских школ искусств, а также любители фортепианной музыки. В программе прозвучали произведения разных эпох от классики до современности. Публике пианист сыграл произведения собственного сочинения - «Вечерняя мелодия» и «Терцовая токката», - сообщили в колледже.



Концерт посетила ветеран колледжа искусств Людмила Дадуева – известный в Бурятии музыкант, педагог, концертмейстер, первая бурятская пианистка, получившая высшее профессиональное образование.



В колледже работает ученик Владимира Потапова Баир Борбоев, который также является выпускником колледжа искусств им. П.И.Чайковского (класс Елены Бальчуговой).



Владимир Потапов также поделился своим мастерством со студентами четвёртого курса фортепианного отделения колледжа искусств.



Справка:



Владимир Потапов - лауреат всероссийских и международных конкурсов, заслуженный работник культуры РФ, профессор кафедры специального фортепиано Сибирского государственного института искусств имени Хворостовского. В прошлом выпускник Улан-Удэнского музыкального училища имени Чайковского. Концертный стаж пианиста насчитывает более 30 лет.



