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В Улан-Удэ стартовал фестиваль для детей-инвалидов

В Улан-Удэ стартовал фестиваль для детей-инвалидов
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 1 декабря

В Улан-Удэ объявлен открытый городской конкурс-фестиваль художественного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «В мире новогоднего волшебства». Мероприятие, приуроченное ко Дню инвалида, проведут в режиме онлайн.

В рамках конкурса пройдут онлайн-состязания в номинациях: художественное слово, вокал, хореография, техническое творчество, декоративно-прикладное и изобразительное искусство.

Также в рамках фестиваля проведут «Педагогическую панораму». Это встреча единомышленников из Улан-Удэ, Иркутска и районов Бурятии. Состоятся мастер-классы, тренинги, обмен мнениями и успешными практиками для того, чтобы повысить уровень профессионализма педагога дополнительного образования в области инклюзивного образования.

Приём заявок и работ осуществляется до 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

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