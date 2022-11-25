В Улан-Удэ стартовал фестиваль для детей-инвалидов

Заявки принимаются до 1 декабря



В Улан-Удэ объявлен открытый городской конкурс-фестиваль художественного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов «В мире новогоднего волшебства». Мероприятие, приуроченное ко Дню инвалида, проведут в режиме онлайн.



В рамках конкурса пройдут онлайн-состязания в номинациях: художественное слово, вокал, хореография, техническое творчество, декоративно-прикладное и изобразительное искусство.



Также в рамках фестиваля проведут «Педагогическую панораму». Это встреча единомышленников из Улан-Удэ, Иркутска и районов Бурятии. Состоятся мастер-классы, тренинги, обмен мнениями и успешными практиками для того, чтобы повысить уровень профессионализма педагога дополнительного образования в области инклюзивного образования.



Приём заявок и работ осуществляется до 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



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