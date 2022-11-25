Без вести пропавшего военного из Бурятии представят к Ордену мужества

Зарплату вместо участника СВО теперь будет получать его мать
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась мать военного, который уехал на проходящую на Украине спецоперацию. Он без вести пропал ещё в июне, и с тех пор женщина не раз обращалась в различные инстанции с просьбой найти сына.
В Минобороны РФ сообщали, что военнослужащий числится в списках пропавших без вести, но воинская часть не присваивала ему этот статус. А без него в последующем могут возникнуть проблемы с переводом довольствия участника СВО его близким.
В октябре омбудсмен обратилась в в/ч, и там издали приказ о признании нашего земляка пропавшим без вести. Его также представят к государственной награде – Ордену мужества. «Заработная плата военнослужащего переведена на его маму», – отметили в аппарате уполномоченного.
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