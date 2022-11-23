Завершить работы на участке в Слюдянском районе планируют в декабре
В Иркутской области продолжаются аварийно-восстановительные работы на участке автомобильной дороги Р-258 «Байкал». Речь идёт об участке дороги на 156-м км, вблизи села Солзан Слюдянского района, где летом этого года произошёл сход горной массы на проезжую часть.
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Байкал», причиной стали обильные осадки, которые запустили процессы трансформации водоносных слоёв подстилающего грунта и способствовали изменению геологических процессов.
Подрядчик уже выполнил работы по уборке и вывозке обвалившегося скального грунта, демонтировал участок разрушенной подпорной стенки, выполнил планировку откосной части дороги и произвёл устройство 800 кв. м нового асфальтобетонного покрытия.
В настоящее время ведутся работы по восстановлению подпорной стенки и доведению конструктивных элементов сооружения до уровня установленных допустимых значений.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения устроена объездная дорога, установлены временные ограждения, предупреждающие знаки и направляющие устройства. Движение автомобильного транспорта осуществляется по двум полосам без ограничений.
Закончить работы на участке планируют во второй декаде декабря этого года.
На трассе «Байкал» продолжаются восстановительные работы после оползня
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