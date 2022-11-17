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Бурятия закупает экипировку для бойцов батальона «Байкал»

Бурятия закупает экипировку для бойцов батальона «Байкал»
Общество,  Фото:АНО "Содействие"
Средства на приобретение более 300 комплектов выделяются из республиканского бюджета

Республика Бурятия полностью экипирует батальон «Байкал». Сегодня им требуются: тёплые костюмы, берцы, резиновые утеплённые сапоги, плащ-палатки, нательное бельё, шапки, балаклавы, тёплые перчатки, кофты и другое. Большая часть вещей уже закуплена. Поиском необходимых товаров, подбором поставщиков и заключением договоров занимается АНО «Содействие». Средства на приобретение 328 комплектов выделяются из республиканского бюджета.

- Совместно с куратором батальона «Байкал» мы отсматриваем товар у разных поставщиков. В первую очередь обращаем внимание на их качество, если есть необходимость, то тестируем его. Также важно, чтобы у поставщика было необходимое количество и размерный ряд, а также они должны предоставить сертификаты качества. Я считаю, что это не прихоть, а необходимость и гарантия того, что нашим военным будет комфортно и удобно. Некоторые поставщики не проходят по этим условиям. Естественно, предлагаемый ими товар мы не приобретаем. Наши бойцы должны быть экипированы только качественными вещами. Поэтому договоры на приобретение товара заключаем только с добросовестными поставщиками, - рассказал генеральный директор АНО «Содействие» Дамдин Болотов.


Большая часть вещей уже собрана. Посылка формируется на складе. Принимают товар и подсчитывают его количество сотрудники АНО «Содействие». Помогают им в этом волонтёры «Добродома».

- Вещи поступают каждый день. Мы с ребятами-волонтёрами и с АНО «Содействие» осуществляем приём товара, проверяем и считаем его сразу на месте. В его приёмке также участвует куратор батальона «Байкал», - рассказала руководитель ресурсного центра добровольчества «Добродом» Дарима Жигжитова.

Это уже вторая партия вещей, отправленная добровольцам батальона «Байкал». Ранее необходимые комплекты экипировки получили 100 бойцов.

Всего будет собрано около 400 комплектов. К концу следующей недели их отправят бойцам батальона «Байкал».

Справка:

АНО «Содействие» была создана по распоряжению правительства республики Бурятия в июне 2022 года. Совместно с управлением капитального строительства и министерством транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии оказывает помощь в восстановлении подшефного Старобешевского района ДНР. На сегодня благодаря совместным действиям в Старобешевском районе, согласно плану на 2022 год, Бурятия восстанавливает 51 объект, включая дороги, школы, детские сады, жилые дома и другие социально значимые объекты.

С октября 2022 года перечень обязанностей АНО «Содействие» расширен. Организация закупает и поставляет товары необходимые для военнослужащих Бурятии, находящихся в зоне СВО. Также АНО «Содействие» ведёт сбор благотворительной помощи. Для этого открыт счёт для добровольного пожертвования.
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