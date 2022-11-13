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Было — стало: не звезда Общество, «А ведь можно было бы собрать все эти сакральные лозунги в музее на открытом воздухе на каком-нибудь острове. Протоптать там ностальгическую тропу и селфиться умилительно на фоне родных букв…»