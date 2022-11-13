Было — стало: не звезда

Не, не помните? «А где это», говорите?
— Ну, да ладно. В общем, после ремонта крыши теперь там всё ровненько, чистенько и культурненько. Без лишних надписей и прочего визуального мусора. А Улан-Удэ теперь, соответственно, никакая и не звезда, — констатирует фотокорреспондент Сергей Тарасенко.
Когда-то первый этаж этого дома занимал магазин политической книги. Очень скучный и вечно пустой. В правом крыле было чуть поинтересней — там продавались открытки, плакаты и другая наглядная агитация. А на углу была легендарная «Лакомка». Там можно было отведать ячменный кофе с пирожными, и без толкучки, как в гастрономе на Коммунистической 45, напротив магазина «Таёжного». Но это совсем уж история древних веков...
— А ведь можно было бы собрать все эти сакральные лозунги в музее на открытом воздухе на каком-нибудь острове. Богородском, например. Туда бы и вывески «галантерея-трикотаж-часы». И космонавтов. И много чего ещё. Протоптать там ностальгическую тропу и селфиться умилительно на фоне родных букв, — фантазирует фотограф.
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— Ну, да ладно. В общем, после ремонта крыши теперь там всё ровненько, чистенько и культурненько. Без лишних надписей и прочего визуального мусора. А Улан-Удэ теперь, соответственно, никакая и не звезда, — констатирует фотокорреспондент Сергей Тарасенко.
Когда-то первый этаж этого дома занимал магазин политической книги. Очень скучный и вечно пустой. В правом крыле было чуть поинтересней — там продавались открытки, плакаты и другая наглядная агитация. А на углу была легендарная «Лакомка». Там можно было отведать ячменный кофе с пирожными, и без толкучки, как в гастрономе на Коммунистической 45, напротив магазина «Таёжного». Но это совсем уж история древних веков...
— А ведь можно было бы собрать все эти сакральные лозунги в музее на открытом воздухе на каком-нибудь острове. Богородском, например. Туда бы и вывески «галантерея-трикотаж-часы». И космонавтов. И много чего ещё. Протоптать там ностальгическую тропу и селфиться умилительно на фоне родных букв, — фантазирует фотограф.
Другие публикации проекта «Было – стало» можно увидеть в нашем спецразделе