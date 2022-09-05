На «Улице Дальнего Востока» открылся павильон Бурятии

5 сентября на набережной бухты Аякс во Владивостоке открылась выставка «Улица Дальнего Востока». Мероприятие состоялось в рамках VII Восточного экономического форума. Представлен на необычной улице и павильон Бурятии.
- В седьмой раз мы открываем «Улицу Дальнего Востока». В седьмой раз на приморской земле собираются тысячи гостей из десятков стран мира для того, чтобы поговорить о сотрудничестве, о развитии страны и Дальнего Востока, в частности. Регион активно развивается: сегодня на его территории реализуется более 2,7 тыс. инвестиционных проектов, общий объём инвестиций приближается к 3 трлн рублей, создано 120 тыс. рабочих мест. И всё-таки этот форум особенный. Те страны, которые недоброжелательно относятся к России, стараются доказать, что мы в изоляции, стараются доказать, что ограничительные меры замедлят развитие нашей страны – этого не случится. Любое препятствие мы воспринимаем как вызов, как возможность стать сильнее. Вместе мы обязательно победим. Спасибо, что вы с нами, - заявил заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
«Улица Дальнего Востока» – одно из ключевых событий культурной программы Восточного экономического форума-2022. На ней представляют свои экономические, инвестиционные и туристические возможности все регионы Дальнего Востока.
- Экспозиция ежегодно развивается, её разнообразные форматы и используемые мультимедийные технологии по традиции позволят российским и иностранным гостям Форума, а также жителям Приморья познакомиться с уникальным разнообразием регионов Дальнего Востока, – подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
В этом году выставка «Улица Дальнего Востока» проходит под слоганом «А что ты сделал для технологической победы России?». Особый акцент сделан на презентации возможностей импортозамещения и технологической независимости регионов Дальнего Востока, самообеспеченности продуктами питания.
Бурятия представит действующие и готовящиеся к реализации инвестиционные проекты, а также самобытную культурную программу и блюда традиционной кухни. Будут презентованы товары местного производства. В отдельных павильонах планируется организация дегустации, продажа уникальных ювелирных украшений и одежды местных брендов.
Кроме этого, в павильонах дальневосточных регионов в этом году представлены уникальные местные разработки и достижения, реализуемые стартапы, а сами экспозиции будут включать объёмные интерактивные макеты, отдельные стенды крупных инвестиционных проектов, современные сенсорные экраны с панелями для управления контентом и объекты виртуальной реальности.
Как сообщал Байкал-Daily, в этом году экспозиция республики на выставке «Улица Дальнего Востока» называется «Байкал – Бурятия: берег возможностей».
В телеграм-канале «Полпред ДФО» опубликовано видео, на котором можно увидеть, как выглядит павильон.
- Из Владивостока – на Байкал. Волшебство, да и только на «Улице Дальнего Востока». Павильон «Байкал – Бурятия: берег возможностей» готов к открытию. Даже сам его вид – в форме байкальских камней. А внутри чего только нет! От интерактивного проекта «Хунну. Погружение в прошлое» до моделей вертолётов Улан-Удэнского авиационного завода. Можно и подлечиться. Причём с помощью тибетской медицины – пройти пульсовую и аппаратную диагностику, отведать лечебные чаи и отвары. Это вы ещё стулья с рогами оленя не видели. Или шапки. Тоже с рогами. Но уже из текстиля. От современных бурятских художников. Купи и носи на здоровье. Силы можно будет попробовать в народной игре по разбиванию хребтовой кости, - говорится в сообщении.