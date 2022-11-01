Телебашня на Бабушкина обретёт статус виднейшей городской достопримечательности
Телебашня в Улан-Удэ засияет тысячами огней в честь Дня народного единства.
- 3 ноября, накануне Дня народного единства, филиал РТРС «РТПЦ Республики Бурятия» вводит в эксплуатацию новую архитектурно-художественную подсветку на телебашне на улице Бабушкина. В торжественной церемонии запуска примут участие глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков и заместитель генерального директора РТРС Виктор Горегляд, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Церемония пройдёт на площадке перед ВСГИК (ул. Бабушкина, 23). Начало в 19:00 (0+).
На конструкции башни смонтированы 7760 светодиодных пиксельных светильников и 38 прожекторов.
Современное оборудование и программное обеспечение позволят окрашивать телебашню практически любыми комбинациями цветов, выводить различные изображения, включать светодинамические сцены: переливания, мерцание, стробоскопы, сияние. На медиаэкране, образованном плотно расположенными светильниками на высоте около 60 метров, можно будет показывать текст и видеоролики.
163-метровая телебашня на Бабушкина с 1961 года транслировала теле- и радиопрограммы, число которых к нашему времени достигло 18-ти. Но теперь полномочия главного источника телерадиосигнала перешли к новой 100-метровой телебашне в микрорайоне Комушка, откуда агломерация Улан-Удэ получает 20 цифровых телеканалов. А телебашня на Бабушкина транслирует два местных телеканала и семь радиостанций. И теперь обретает вторую молодость и новый статус — статус виднейшей городской достопримечательности.
В Улан-Удэ телебашня засияет тысячами огней
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Телебашня на Бабушкина обретёт статус виднейшей городской достопримечательности
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