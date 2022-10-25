Сергей Жуков собрал полный зал ФСК
Эта неделя для многих улан-удэнцев началась с концерта группы «Руки вверх!». В понедельник, 24 октября, послушать песни культового певца 90-х Сергея Жукова собрался полный зал Физкультурно-спортивного комплекса. Ещё до начала концерта на улице выстроилась длинная очередь. Также образовалась небольшая пробка по дороге в ФСК.
Отметим, на входе у зрителей забирали напитки. Стол охраны был заставлен водой, газировками и другими напитками. Служба охраны изымала жидкости в целях безопасности.
Сам концерт, по словам многих зрителей, прошёл «просто бомбически!». Горожане охотно делились фотографиями и видео. Собравшиеся дружно исполняли знакомые хиты «Ты назови его как меня», «Алёшка», «Крошка моя» и многие другие.
В завершение вечера на зрителей с потолка сбросили красные шарики. Многие забрали их с собой на память о концерте.
«Атмосфера живого концерта нереальная!», «Не жалейте денег на концерты, впечатления остаются на всю жизнь!», «Это было так красиво, всё вживую», «Спасибо за эмоции, за драйв», «Путешествие во времени!», - писали улан-удэнцы в сосетях.
Некоторые видео с концерта Сергей Жуков репостнул на свою страницу в социальной сети.
Далее группа отправится в Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Барнаул, Омск, Тюмень и завершит тур (12+) в Сургуте.
«Просто бомбически!»: В Улан-Удэ отгремел концерт «Руки вверх!»
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