За год позиция республики ухудшилась
Бурятия заняла 62 место из 89-ти в рейтинге российских регионов по научно-технологическому развитию за 2021 год. За год республика опустилась на одну строчку, перейдя с 61 места и получив 27,17 баллов.
Рейтинг представило РИА Новости, он высчитывался на основе 19 показателей по данным Росстата и Роспатента. Учитывались потенциал человеческие ресурсы, материально-техническая база, задействованные в сфере науки и технологий, а также масштаб и эффективность научно-технологической деятельности.
В числе лидеров рейтинга – Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. На эти регионы приходится почти 37% общероссийского объёма отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам 2021 года.
Как объясняют эксперты, лидирующие позиции Москвы и Санкт-Петербурга обусловлены исторически высоким уровнем развития науки, наличием научно-исследовательских институтов, функционированием высокотехнологичных производств. Республика Татарстан, занявшая третье место в рейтинге, также является одним из инновационных и научных центров России. Регион занимает первое место в стране по инновационной активности организаций (доля организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации).
В первую десятку рейтинга также входят Нижегородская, Московская, Самарская области, Пермский край, Ульяновская, Тюменская и Свердловская области. По сравнению с прошлым годом здесь произошла лишь одна перестановка: Тюменская область поднялась на два места и вытеснила из топ-10 Тульскую область.
Замыкают рейтинг Ингушетия, Ненецкий автономный округ, Хакасия, Еврейская автономная область и Чечня.
К слову, Иркутская область опустилась с 44 места на 49 с общим баллом 31,33, Забайкальский край остался на всё том же 80 месте с общим рейтинговым баллом 14,44.
В целом, по мнению авторов рейтинга, уровень инновационной активности в России по-прежнему невысокий.
Бурятия заняла 62 место по развитию науки и технологий
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