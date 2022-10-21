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В Улан-Удэ с 23:00 будет перекрыта площадь Комсомольская

В Улан-Удэ с 23:00 будет перекрыта площадь Комсомольская
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Завтра изменится движение на проспекте 50-летия Октября

Уважаемые автомобилисты Улан-Удэ! Сегодня в 23:00 на площади Комсомольской начнут устанавливать блоки, временные дорожные знаки и разметку для изменения схемы движения транспорта. Движение на проспекте 50-летия Октября изменится завтра, 22 октября.

Для удобства автолюбителей было принято решение проводить все работы – перекрывать площадь Комсомольскую и устанавливать средства организации движения именно ночью в конце рабочей недели. Схема движения меняется с субботы, когда участок не так загружен, как в будние дни.

На время изменения движения на участке будут работать сотрудники ГИБДД и комитета по транспорту, ситуация будет постоянно контролироваться и с помощью видеокамер.

Напомним, островки безопасности разделят потоки автомобилей со стороны Элеватора по двум направлениям: проходная ЛВРЗ, ФСК – и позволят беспрепятственно проезжать автомобилям со стороны Лимонова в сторону Жуковского, ФСК и Элеватора.

На неделю будет запрещено:
- разворачиваться с «Элеватора» возле проспекта 50-летия Октября, 38;
- поворачивать налево на улицу Жуковского с «Элеватора»;
- поворачивать с улицы Октябрьской налево в сторону улицы Лимонова.

По итогам анализа дорожной ситуации будет принято решение – применять такую модель организации дорожного движения при ремонте дороги в 2023 году или искать другое решение для упорядочивания транспортных потоков. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Как будут ездить автобусы с 21 по 29 октября:

У маршрутов №97/97к и №128 при движении в направлении микрорайона Шишковка из пути следования будут исключены две остановки по улице Жуковского: «Сибирьтелеком» и «Детский сад «Подснежник». При этом появится остановка «площадь Комсомольская».
Объезд закрытого участка будет осуществляться через улицы Маяковского, Ломоносова, Дундича. В направлении центра города движение автобусов маршрутов №97/97к и №128 останется без изменений.



У маршрута №23 при движении в направлении микрорайона Восточный из пути следования будет исключена остановка «Площадь Комсомольская» в районе Железнодорожного колледжа. Объезд закрытого участка будет по улице Октябрьская с выходом на остановку «Проходная ЛВРЗ». В направлении центра города движение автобусов маршрута №23 останется без изменений.



Изменение схем остальных маршрутов не предусматривается.
администрацияУУ Улан-Удэ Бурятия дорожное движение

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