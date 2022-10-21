20 октября Алексей Цыденов подписал соответствующий указ
Ранее президент Путин ввёл четыре уровня готовности в регионах России: военное положение для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей; средний уровень реагирования для приграничных с Украиной регионов; режим повышенной готовности для других регионов центра и юга страны и режим базовой готовности для всех прочих регионов (том числе Бурятии).
20 октября глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соответствующий указ о функционировании служб в условиях обеспечения базовой готовности.
Что значит уровень базовой готовности?
- На территории республики уполномоченные ведомства могут в кратчайшие сроки дополнительно проверять места массового пребывания людей и в дальнейшем усилят контрольно-надзорные мероприятия в таких местах.
- Будет усилен пропускной режим в места массового пребывания людей, учреждения культуры, спорта, образовательные учреждения.
- Документом дополнительно прописано (но в Бурятии уже проводится в рамках подготовки объектов к зиме) проверка готовности средств пожаротушения и иного имеющегося аварийно-спасательного оборудования.
Эти же действия рекомендовано провести главам муниципальных образований.
- Для жителей Бурятии не будет вводиться никаких ограничительных мер, которые каким бы то образом повлияли на обычный, ежедневный порядок жизни, - подчеркнул глава Алексей Цыденов.
Глава Бурятии пояснил, что значит введённый уровень базовой готовности
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