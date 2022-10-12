Мэр Улан-Удэ провёл приёмку обновлённой территории вокруг Гостиных рядов

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Подрядчик устранит выявленные замечания в ближайшее время



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил качество выполненных работ по благоустройству территории вокруг Гостиных рядов. Здесь построили новый фонтан с арт-объектом «Мальчик с птичкой», детскую площадку с батутами, проложили велодорожки и многое другое.



- Основной массив работ сделан, но есть недочёты, которые подрядчик исправит в ближайшее время. К примеру, лавочки в одном месте одного цвета, во втором – другого, где-то бордюры не совсем правильно установлены. Официально подрядчик должен был закончить работы 1 октября, но не успел, будет доделывать и платить штрафные санкции, - рассказал Игорь Шутенков.



Подрядная организация «Байкалстрой-1» приступила к работе на территории у Гостиных рядов ещё в апреле. Объём работ впечатляющий: строители построили тротуары и положили брусчатку, устроили велодорожки и велопарковки, ливнеприёмник и поливочный водопровод, провели систему электроснабжения. На территории установлено 14 скамей, новое наружное освещение со светодиодными светильниками, прожекторы для подсветки деревьев и многое другое.



- Был задел, был хороший темп, но к концу начали прибуксовывать. К примеру, изначально у нас не была предусмотрена перекладка плитки по всей территории, эти работы тормозили устройство детской зоны, - пояснил архитектор проекта Дмитрий Ильин.



В следующем году на Гостиных рядах может появится крытая галерея, где предприниматели смогут предложить свои товары и услуги.



- Мы определили, кто у нас будет из бизнеса заходить сюда, поэтому во время ремонтных работ сразу закладывали коммуникации – подведение воды, электричества и т.д. В этом году завершаем реконструкцию, а в следующем сюда зайдёт бизнес и будет развиваться на подготовленном красивом месте. Там, где стояла ротонда, предлагается сделать крытую галерею и провести маленький ручеёк для того, чтобы разнообразить пейзаж, - сообщил мэр города.



После благоустройства территории необходимо привести в порядок внешний вид самих Гостиных рядов.



- Это наша совместная боль, совместная проблема. Здание не принадлежит ни муниципалитету, ни органам власти республики. Им владеет Росимущество. Мы уже и в суды обращались, и суды выигрывали, чтобы заставить Росимущество РФ произвести ремонт. Но есть всегда какие-то зацепки – то финансирование не выделяют, то проекта ещё нет. Мы со своей стороны будем прикладывать все силы к тому, чтобы у нас было все в комплексе – и площадь отремонтировали, и само здание Гостиных рядов. Мы своего напора не сбавим, - подчеркнул Игорь Шутенков.



Напомним, территория вокруг Гостиных рядов одержала победу в рейтинговом голосовании по выбору объектов благоустройства в 2022 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Первый этап благоустройства - реконструкция площади Революции – завершён в прошлом году. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

