В Бурятии для мобилизованных провели встречу для обсуждения актуальных вопросов

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

После собрания состоялся концерт



Десантники 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады получили подкрепление благодаря частичной мобилизации военнослужащих. Накануне, 8 октября, в военчасть, где проходит подготовку мобилизованный личный состав, прибыли представитель правительства, священнослужители, ветераны боевых действий, юрист, депутат Госдумы РФ, общественники из Якутии.



Гости собрались для тематической беседы, а также ответить на все вопросы, интересующие каждого мобилизованного военнослужащего.



В мероприятии приняли участие депутат государственной Думы РФ Николай Будуев; руководитель регионального исполкома ОНФ Республики Саха Якутия, председатель Союза ветеранов Афганистана Валерий Лютый; доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики юридического факультета Бурятского госуниверситета, участник служебно-боевых действий на Северном Кавказе Владимир Мельников; представители «Боевого братства»; участники специальной военной операции, заместитель министра спорта и молодежной политики Татьяна Парпаева; иерей русской православной церкви отец Евгений; представитель Буддийской традиционной сангхи России Алдар лама, врио руководителя ВСО Вячеслав Доломан.



После собрания состоялся концерт «Россия – Родная моя!» с участием творческих коллективов и звёзд эстрады. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

