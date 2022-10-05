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В Бурятии проведут концерты «В поддержку воинов-земляков…»

В Бурятии проведут концерты «В поддержку воинов-земляков…»
Общество,  Фото:pixabay.com
Они состоятся 7 и 8 октября

7 и 8 октября в Бурятии пройдут патриотические концерты для военнослужащих в городе Кяхта и станции «Дивизионная», посвящённые повышению и поддержанию высокого морального духа.

В рамках концерта выступят солисты Бурятской государственной филармонии Сэсэг Аюшеева и Тимур Болотов, государственный национальный театр песни и танца «Байкал», муниципальный театр народной музыки и танца «Забава», солисты театра оперы и балета, творческие коллективы Восточно-Сибирского государственного института культуры.

Концерты пройдут:
- 7 октября на станции «Дивизионная», в доме культуры с 18:00 до 19:30;
- 8 октября в доме офицеров города Кяхта, с 11:00 до 12:30.

Напомним, что в Улан-Удэ 8 октября состоится благотворительный концерт-марафон (0+) в поддержку жителей Бурятии, участвующих в спецоперации.

Возрастное ограничение 12+
концерт спецоперация на Украине Бурятия

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