Средства от продажи билетов направят на дооснащение участников спецоперации
Благотворительный концерт-марафон в поддержку жителей Бурятии, участвующих в спецоперации, пройдёт в Улан-Удэ. Концерт «Нэгэдэе. Мы вместе» состоится 8 октября с 14 до 18 часов в Физкультурно-спортивном комплексе.
- Каждый зритель, купивший билет на концерт за 500 рублей, внесёт свою лепту в помощь нашим военным. Артисты и организаторы участвуют в концерте безвозмездно. Сцена и техническое оснащение также предоставляются в рамках благотворительности. Все средства от продажи билетов будут направлены на дооснащение воинов Бурятии, участвующих в специальной военной операции. Также будет организован сбор средств во время концерта-марафона, - сообщили в правительстве Бурятии.
Впервые на одной сцене будут представлены четыре премьеры: рок-мюзикл «Бальжан хатан» (театр оперы и балета), «Зам-Life» (Государственный цирк Бурятии), «81-й театральный сезон» (театр «Байкал») и юбилейный концерт театра «Забава» «30 лет сохраняя традиции». Также выступят звёзды бурятской эстрады.
В фойе ФСК развернётся выставка-ярмарка. Там же состоятся мастер-классы от центров Национального музея, Иволгинского колледжа традиционных искусств, культурной автономии эвенков.
Запланирована выставка-продажа работ мастеров по войлоку, украшения, изделий из стекла, сувенирные куклы. Мастера будут перечислять выручку в фонд «Содействие».
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В Улан-Удэ пройдёт благотворительный концерт в поддержку участников СВО
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