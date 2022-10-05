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Горсовет Улан-Удэ поздравил педагогов с Днём учителя

Горсовет Улан-Удэ поздравил педагогов с Днём учителя
Общество,  Фото:пресс-служба УУГСД
Особую благодарность депутаты выразили ветеранам педагогического труда

И.о. председателя Улан-Удэнского городского совета депутатов Анатолий Белоусов поздравил педагогов города со Днём учителя. В поздравлении говорится:

«Дорогие наши учителя, ветераны педагогического труда! От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с профессиональным праздником!

Учитель – уникальная профессия, немыслимая без творческого поиска, добрых эмоций, такта, и чаще всего в педагогику приходят на всю жизнь. Именно учителя выполняют нелёгкую, но крайне почётную и благодарную миссию – воспитывают и учат наших детей.

У нас в городе много талантливых учителей. Об этом говорят не только ваши профессиональные достижения, но и успехи детей, в обучение которых вы вкладываете всю свою душу.

Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда, которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учителей, образцом глубокой преданности своему призванию.

Спасибо за благородный труд, успехов в работе, сил, здоровья! С праздником!»
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