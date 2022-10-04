В Улан-Удэ подобрали замену Сергею Левицкому

Назначен новый худрук Русского драмтеатра имени Бестужева
Российский театральный деятель, критик, актёр театра и кино Вячеслав Дьяченко стал новым художественным руководителем Русского драмтеатра имени Бестужева. Сегодня, 4 октября, об этом на пресс-конференции сообщила министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева.
Новый руководитель пока ещё толком не успел войти в должность. По словам Дагаевой, после назначения он сразу же отправился с театральной труппой на гастроли в Хабаровск, где проходит фестиваль театров Дальнего Востока.
- Мы долго готовились к этой поездке. После его возвращения, я думаю, театр созовёт ещё отдельно на большую пресс-конференцию, где расскажет о своих планах, - поделилась министр культуры Бурятии.
Соёлма Дагаева отметила, что Вячеслав Дьяченко быстро согласился на предложенную должность.
- Этот человек очень хороший организатор. Вячеслав Михайлович умеет вокруг себя создать команду и очень быстро выводит театры из кризисных состояний. Я не говорю, что наш театр в плохом состоянии, но несколько месяцев он был без худрука. Поэтому коллектив, труппа нуждается в лидере, способного выслушать каждого. Самое главное, что этот человек хочет работать в нашем театре. Не задумываясь, он согласился на наше предложение и поехал увольняться. Но как человек ответственный за это назначение, я не могла принять человека без ходатайств и рекомендаций. Разговаривали, с кем он работал, актёрами, руководителями. В принципе, мы везде получили очень хорошие отзывы, - добавила глава минкультуры Бурятии.
Увольнение прежнего худрука Сергея Левицкого из театра вызвало большой резонанс. Как сообщал «Байкал-Daily», этому предшествовали критические высказывания Сергея Левицкого о политической ситуации в стране и о спецоперации. Он также заявлял, что «рвёт все связи с так называемым «культурным сообществом» Бурятии». В итоге минкультуры расторгло с Левицким контракт досрочно без объяснения причин.
Также руководство Восточно-Сибирского государственного института культуры сперва отстранило доцента кафедры театрального искусства и сценической речи Сергея Левицкого от работы без сохранения заработной платы. В июне он был уведомлен об увольнении.
Весной Сергей Левицкий был дважды оштрафован по административной статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Ему назначили штрафы в 35 тысяч и 45 тысяч рублей.
Справка:
Вячеслав Дьяченко родился 13 сентября 1962 года. Он несколько лет преподавал в Ереванском театре имени Станиславского. Далее трудился актёром в Академическом русском театре драмы имени Константинова в городе Йошкар-Ола Республики Марий Эл. После чего перебрался в Москву и устроился на работу актёром в Московский драматический театр имени Н.В Гоголя. Восемь лет отработал худруком в Московском драматическом театре «Модернъ».
Последним его местом работы был Московский академический театр сатиры под руководством известного советского российско-армянского актёра Армена Джигарханяна. Там он работал его помощником и заведовал труппой.
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