В Бурятии освоили производство наконечников для пипеточных дозаторов













До недавнего времени большинство лабораторных исследований в России осуществлялось с помощью импортных наконечников. Теперь в Бурятии реализовали проект по запуску цеха медицинских изделий на АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение». «Россия полностью будет обеспечена расходным материалом для медицинских анализов», - заявляет АО «У-У ППО».В период пандемии АО «У-У ППО» начало активно развивать производство изделий для борьбы с COVID-19. В связи с огромным спросом на наконечники для пипеточных дозаторов было принято решение запустить их производство.- Согласно проведённым исследованиям, порядка 80% российского рынка медицинских наконечников занимали изделия зарубежных производителей, в основном из Европы и Китая. Благодаря реализации проекта после выхода АО «У-У ППО» на проектную мощность - 500 млн штук в год, этот показатель может снизиться до 10-15%. Основными потребителями изделия являются медицинские, ветеринарные, химические лаборатории и исследовательские центры, - рассказали специалисты Улан-Удэнского приборостроительного объединения.В начале сентября было запущено производство основных изделий – это наконечники - 200 мкл. без фильтра и 1000 мкл. без фильтра. В ближайшее время будет освоено еще 3 типоразмера. Всего в номенклатуре изделия имеется 5 типоразмеров с возможностью комплектации их фильтрующими элементами.Для производства было приобретено новое технологическое оборудование, в том числе термопластавтоматы и пресс-формы с горячеканальной литниковой системой, благодаря софинансированию проекта Фондом развития промышленности (ФРП), поделились производители.В соответствии с производственной программой предполагается использовать два типа групповой упаковки:1. насыпью в полиэтиленовый пакет с застёжкой zip-lock;2. в полимерном штативе в полимерную коробку.При выходе на проектные показатели предполагается, что выпуск наконечников в натуральном выражении составит до 500 млн штук в год, что эквивалентно 300 тоннам перерабатываемого полимера, включая изготовление групповой упаковки (коробка, крышка, штатив).На АО «У-У ППО» обеспечен полный цикл производства: от хранения покупных компонентов и сырья до реализации готовых изделий потребителям.- Для обеспечения технологического процесса и производственной программы в состав цеха включены следующие участки: литья изделий из пластмасс, сборки, упаковки продукции, а также склад для хранения сырья, материалов и готовой продукции и лаборатория для контроля качества изделий, - рассказывают сотрудники цеха.Несмотря на такой маленький, казалось бы, продукт, изготовление наконечника для дозатора пипеточного является технологически сложным изделием.- При кажущейся простоте наконечник полимерный для дозатора пипеточного является конструктивно и технологически сложным изделием. Малейшее изменение его геометрии ведёт к погрешности в объёме и может оказывать влияние на результаты биологических исследований. Поэтому погрешности в данном изделии недопустимы! По оценкам специалистов предприятия, спрос на данное изделие будет расти в перспективе ближайших пяти лет. Он будет связан с потребностями по противодействию эпидемии COVID-19, а также с ростом масштабов медицинских лабораторных услуг, - заключает генеральный директор АО «У-У ППО» Владимир Лучников.