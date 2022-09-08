Имя выбрала мама мальчика
В столице Забайкалья зарегистрировано рождение мальчика с необычным именем. Читинцы Данил и Ирина назвали своего сына Космосом.
Как назвать ребёнка – решила мама. Свой выбор она объяснила наитием и интуицией. У Космоса есть старшая сестра и два брата: 16-летняя Анастасия, семилетний Тимофей и трёхлетний Альберт. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья.
Напомним, что в прошлом году среди необычных имён для мальчиков встречались: Спартак, Рафаэль, Назарий, Маркус, Линар, Корнил, Кай, Добрыня, Доброслав и Гор.
Читинцы назвали своего ребёнка Космосом
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