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В Забайкалье назвали самые популярные имена 2021 года

В Забайкалье назвали самые популярные имена 2021 года
Общество,  Фото:pixabay.com
Ими опять стали Артём и София

В Забайкальском крае проанализировали, какие имена для новорождённых в регионе были в уходящем году самыми популярными, а какие – редкими.

В тройках лидеров среди мужских имён находятся Артём – 370 наречений и Михаил – 241. Третье место поделили Матвей и Максим – по 233 наречения. Среди женщин лидерами стали София (241) и Софья (122), а также Ева – 243 наречения и Дарья – 239. Имена Артём и София также были самыми популярными в 2020 году.

Чаще всего в 2021 году новорождённым мальчикам также давали имена Богдан, Александр, Дмитрий, Егор, Иван, Кирилл, Андрей, Ярослав и Илья. Девочкам – Анастасия, Виктория, Анна, Милана, Полина, Екатерина, Варвара, Ксения, Валерия, Алиса и Александра.

Постепенно переходят в разряд редких когда-то популярные имена Тамара, Раиса, Пелагея, Оксана, Нина, Людмила, Лариса, Инна, Инга, Зоя, Галина, Валентина и Алла. Среди мужских – Альберт, Борис, Василий, Валентин, Виталий, Геннадий, Олег, Пётр, Трофим, Фёдор, Эдуард и Яков.

Самыми редкими для 2021 года среди мальчиков стали имена Ян, Харитон, Спартак, Спиридон, Рафаэль, Остап, Назарий, Мартин, Маркус, Линар, Корнил, Кузьма, Кай, Ерофей, Добрыня, Доброслав, Гурьян, Гор, Авдей. Среди девочек – Юта, Эльмира, Соломия, Альвина, Руфина, Роксана, Радислава, Павлина, Отрада, Забава, Нурия, Наина, Астра, Милиса, Ванесса, Ляйсан, Лукерья, Эвника, Жасмина, Джульетта, Камелия, Индира, Илария. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
Забайкальский край имена новорожденные ЗАГС

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