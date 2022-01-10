Ими опять стали Артём и София
В Забайкальском крае проанализировали, какие имена для новорождённых в регионе были в уходящем году самыми популярными, а какие – редкими.
В тройках лидеров среди мужских имён находятся Артём – 370 наречений и Михаил – 241. Третье место поделили Матвей и Максим – по 233 наречения. Среди женщин лидерами стали София (241) и Софья (122), а также Ева – 243 наречения и Дарья – 239. Имена Артём и София также были самыми популярными в 2020 году.
Чаще всего в 2021 году новорождённым мальчикам также давали имена Богдан, Александр, Дмитрий, Егор, Иван, Кирилл, Андрей, Ярослав и Илья. Девочкам – Анастасия, Виктория, Анна, Милана, Полина, Екатерина, Варвара, Ксения, Валерия, Алиса и Александра.
Постепенно переходят в разряд редких когда-то популярные имена Тамара, Раиса, Пелагея, Оксана, Нина, Людмила, Лариса, Инна, Инга, Зоя, Галина, Валентина и Алла. Среди мужских – Альберт, Борис, Василий, Валентин, Виталий, Геннадий, Олег, Пётр, Трофим, Фёдор, Эдуард и Яков.
Самыми редкими для 2021 года среди мальчиков стали имена Ян, Харитон, Спартак, Спиридон, Рафаэль, Остап, Назарий, Мартин, Маркус, Линар, Корнил, Кузьма, Кай, Ерофей, Добрыня, Доброслав, Гурьян, Гор, Авдей. Среди девочек – Юта, Эльмира, Соломия, Альвина, Руфина, Роксана, Радислава, Павлина, Отрада, Забава, Нурия, Наина, Астра, Милиса, Ванесса, Ляйсан, Лукерья, Эвника, Жасмина, Джульетта, Камелия, Индира, Илария. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
В Забайкалье назвали самые популярные имена 2021 года
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мальчик поучаствовал в артиллерийских стрельбах
Новогодний кубок выиграли школьники окружной столицы
Работы планируют закончить до 2024 года
Они поздравили пенсионерок и многодетную семью
Роман Жамсо Тумунова записали специалисты Агинской краевой библиотеки
Его четвёрка выиграла «бронзу» по сумме двух заездов
Галина Бадлуева предоставила на суд жюри две патриотические песни
Полк почти полностью укомплектован современными образцами военной и специальной техники
Объём потребления природного газа составит более миллиарда кубометров при цене 6,2 - 7,7 рубля за куб. м
Они совершили восхождение на пик Хуйтэн
Полёты из Бурятию в Якутию стартуют 20 января
Новые меры не коснулись аптек и продуктовых магазинов
Меры были приняты в связи с распространением заразной болезни скота
Подготовка идёт в полевых условиях
Туристы чаще всего выбирают север Ольхона