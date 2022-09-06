06 сентября

05 сентября

Популярное

Иркутская область отпразднует юбилей святителя Иннокентия

Иркутская область отпразднует юбилей святителя Иннокентия
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Праздничные мероприятия состоятся с 8 по 10 сентября

В Иркутской области пройдут мероприятия, посвящённые празднованию 225-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова). Все события состоятся в Качугском районе – на родине святителя в селе Анга и посёлке Качуг с 8 по 10 сентября.

Празднование начнётся 8 сентября в 8:00 с божественной литургии, которую возглавит митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан в Свято-Иннокентьевском храме в селе Анга.

В 12:00 в выставочном зале культурно-просветительского центра имени святителя Иннокентия (Вениаминова) состоится открытие выставки графики епископа Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия (Яковлева) «Господня земля» (0+) с участием автора. В 12:30 там же пройдёт церемония награждения победителей конкурса на создание проекта памятника святителю Иннокентию (Вениаминову). В 13:00 состоится торжественное гашение маркированного почтового конверта к юбилею святителя. После этого участники праздника отправятся на высадку кедров.

После обеда праздничные мероприятия продолжатся в посёлке Качуг. В 14:00 в центральном доме культуры имени С. Рычковой состоится презентация анимационного фильма «От Анги до Форт-Росса: по следам святителя Иннокентия» (6+) и творческая встреча с создателями фильма: режиссёром Юрием Немеровым и продюсером Натальей Немеровой. Также зрителям покажут документальный фильм «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» (режиссёр Мария Кельчевская, 6+). Фильм презентует заместитель директора Иркутского областного кинофонда Александр Плохотников.

В 15:00 в доме детского творчества детский журнал «Сибирячок» представит выпуски, посвящённые святителю Иннокентию (Вениаминову) (6+). В это же время в центральной детской библиотеке Качуга состоится презентация детской книги о святителе «Иркутские годы Иннокентия Московского» (6+) и творческая встреча с авторами: писателем Анатолием Байбородиным и художником Еленой Павловой.

Первый праздничный день закончится концертом заслуженной артистки РФ Евгении Смольяниновой «Этот райский сад…» (6+) в центральном доме культуры имени С. Рычковой. Певица исполнит песни и романсы на стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Бунина, В. Набокова, И. Тургенева, А. Тарковского, Н. Ануфриевой, А. Ахматовой, В. Блаженного, А. Блока, Б. Пастернака.

9 сентября в Ангинском доме культуры в 13:30 состоится творческая встреча с режиссёром спектакля «Иннокентий» (16+), заслуженным работником культуры РФ Виктором Токаревым, и актёрами Иркутского областного ТЮЗа им. Вампилова. Затем зрителям представят второй акт спектакля «Иннокентий».

10 сентября в 11:30 пройдёт молебен и крестный ход от Свято-Иннокентьевского храма села Анга, а в 12:00 на школьном стадионе начнёт работу большое мероприятие «Ангинский хоровод» (0+). В программе: выставка-ярмарка народных мастеров, мастер-классы, народные игры и концерт с участием творческих коллективов Иркутской области. Специальный гость концерта – заслуженная артистка РФ Евгения Смольянинова. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
Иркутская область юбилей православие святитель РПЦ концерт Праздники

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутская область отпразднует юбилей святителя Иннокентия
Иркутская область отпразднует юбилей святителя Иннокентия
Общество, 06.09.2022
Праздничные мероприятия состоятся с 8 по 10 сентября
Бурятия покажет участникам ВЭФ культуру хунну и «Оживающие полотна»
Бурятия покажет участникам ВЭФ культуру хунну и «Оживающие полотна»
Общество, 06.09.2022
Также в павильоне республике расскажут о резиденциях Пандито Хамбо-лам
В Агинском округе проведут турнир силачей в честь звезды Риха
В Агинском округе проведут турнир силачей в честь звезды Риха
Общество, 06.09.2022
В Алханае состоятся традиционные соревнования по перетягиванию каната
В Иркутский музей передали письмо последнего генерал-губернатора
В Иркутский музей передали письмо последнего генерал-губернатора
Общество, 06.09.2022
В фонды областного краеведческого музея поступило письмо Александра Пильца
Бурятия присоединилась к всероссийской акции «Диктант Победы»
Бурятия присоединилась к всероссийской акции «Диктант Победы»
Общество, 06.09.2022
Диктант написали в музее республике и школах Улан-Удэ
Гражданам Монголии не дали ввезти в Бурятию мясо и творог
Гражданам Монголии не дали ввезти в Бурятию мясо и творог
Общество, 06.09.2022
Иностранцы ввозили пять килограммов запрещёнки
В бассейне Селенги введут в эксплуатацию новые очистные
В бассейне Селенги введут в эксплуатацию новые очистные
Общество, 06.09.2022
Очистные сооружения в западных районах Забайкалья запустят до конца года
За паромной переправой на Ольхон можно наблюдать онлайн
За паромной переправой на Ольхон можно наблюдать онлайн
Общество, 06.09.2022
К трансляции с видеокамер разрешён публичный доступ
В Улан-Удэ вновь откроется реабилитационный центр «Светлый»
В Улан-Удэ вновь откроется реабилитационный центр «Светлый»
Общество, 06.09.2022
Церемония торжественного открытия состоится 7 сентября
Звёзды российского кино зовут на уборку мусора в Чите
Звёзды российского кино зовут на уборку мусора в Чите
Общество, 06.09.2022
Съёмки фильма с Дмитрием Харатьяном завершились в Забайкальском крае
Балерине Ларисе Протасовой исполнилось 75 лет
Балерине Ларисе Протасовой исполнилось 75 лет
Общество, 06.09.2022
Прославленную балерину еле уговорили на интервью на телевидении: ни в какую не хотела акцентировать разговор на себе
В районе Бурятии 90-летие отметила ветеран труда
В районе Бурятии 90-летие отметила ветеран труда
Общество, 06.09.2022
Юбиляр всю жизнь посвятила родному колхозу
Агинской шахматистке присвоили звание мастера ФИДЕ
Агинской шахматистке присвоили звание мастера ФИДЕ
Общество, 06.09.2022
Ранее она выполнила норматив «Мастер спорта России»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^