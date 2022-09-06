Иркутская область отпразднует юбилей святителя Иннокентия

Праздничные мероприятия состоятся с 8 по 10 сентября
В Иркутской области пройдут мероприятия, посвящённые празднованию 225-летия со дня рождения святителя Иннокентия (Вениаминова). Все события состоятся в Качугском районе – на родине святителя в селе Анга и посёлке Качуг с 8 по 10 сентября.
Празднование начнётся 8 сентября в 8:00 с божественной литургии, которую возглавит митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан в Свято-Иннокентьевском храме в селе Анга.
В 12:00 в выставочном зале культурно-просветительского центра имени святителя Иннокентия (Вениаминова) состоится открытие выставки графики епископа Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия (Яковлева) «Господня земля» (0+) с участием автора. В 12:30 там же пройдёт церемония награждения победителей конкурса на создание проекта памятника святителю Иннокентию (Вениаминову). В 13:00 состоится торжественное гашение маркированного почтового конверта к юбилею святителя. После этого участники праздника отправятся на высадку кедров.
После обеда праздничные мероприятия продолжатся в посёлке Качуг. В 14:00 в центральном доме культуры имени С. Рычковой состоится презентация анимационного фильма «От Анги до Форт-Росса: по следам святителя Иннокентия» (6+) и творческая встреча с создателями фильма: режиссёром Юрием Немеровым и продюсером Натальей Немеровой. Также зрителям покажут документальный фильм «Святитель Иннокентий (Вениаминов). Возвращение домой» (режиссёр Мария Кельчевская, 6+). Фильм презентует заместитель директора Иркутского областного кинофонда Александр Плохотников.
В 15:00 в доме детского творчества детский журнал «Сибирячок» представит выпуски, посвящённые святителю Иннокентию (Вениаминову) (6+). В это же время в центральной детской библиотеке Качуга состоится презентация детской книги о святителе «Иркутские годы Иннокентия Московского» (6+) и творческая встреча с авторами: писателем Анатолием Байбородиным и художником Еленой Павловой.
Первый праздничный день закончится концертом заслуженной артистки РФ Евгении Смольяниновой «Этот райский сад…» (6+) в центральном доме культуры имени С. Рычковой. Певица исполнит песни и романсы на стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Бунина, В. Набокова, И. Тургенева, А. Тарковского, Н. Ануфриевой, А. Ахматовой, В. Блаженного, А. Блока, Б. Пастернака.
9 сентября в Ангинском доме культуры в 13:30 состоится творческая встреча с режиссёром спектакля «Иннокентий» (16+), заслуженным работником культуры РФ Виктором Токаревым, и актёрами Иркутского областного ТЮЗа им. Вампилова. Затем зрителям представят второй акт спектакля «Иннокентий».
10 сентября в 11:30 пройдёт молебен и крестный ход от Свято-Иннокентьевского храма села Анга, а в 12:00 на школьном стадионе начнёт работу большое мероприятие «Ангинский хоровод» (0+). В программе: выставка-ярмарка народных мастеров, мастер-классы, народные игры и концерт с участием творческих коллективов Иркутской области. Специальный гость концерта – заслуженная артистка РФ Евгения Смольянинова. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.
Иркутская область отпразднует юбилей святителя Иннокентия
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