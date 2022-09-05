Сейчас состав сформирован на 70%
В Бурятии продолжают набирать желающих в именное подразделение «Байкал» на военную службу по контракту. На сегодняшний день состав укомплектован на 70%. После полного формирования подразделение дислоцируют в посёлок Мулино Нижегородская область для прохождения военной подготовки.
- Батальон «Байкал» - это мотострелковое подразделение резерва. Он необходим и спланирован для того, чтобы дать возможность отдохнуть тем людям, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции в составе Вооружённых сил. Укомплектовывается состав в современной технике по полному штату, и уже почти собран, - сообщил начальник отдела военного комиссариата Бурятии по Октябрьскому району Николай Капинос.
Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение «Байкал» могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства, либо в отделения многофункциональных центров МФЦ.
Контракт заключается от шести месяцев и более. Для добровольцев, работающих в бюджетных сферах, предусмотрено сохранение заработной платы и рабочих мест на период прохождения военной службы по контракту.
- Мы постараемся собрать состав уже в сентябре. Сейчас нам необходимо около 200 человек набрать ещё. У нас очень востребованы механики-водители с категорией «С». На сегодняшний день также востребованы медицинские специальности – санитар-инструктор, фельдшер, - добавил Капинос.
Укомплектовать именной батальон «Байкал» планируют до конца сентября
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