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Укомплектовать именной батальон «Байкал» планируют до конца сентября

Укомплектовать именной батальон «Байкал» планируют до конца сентября
Общество, 
Сейчас состав сформирован на 70%

В Бурятии продолжают набирать желающих в именное подразделение «Байкал» на военную службу по контракту. На сегодняшний день состав укомплектован на 70%. После полного формирования подразделение дислоцируют в посёлок Мулино Нижегородская область для прохождения военной подготовки.

- Батальон «Байкал» - это мотострелковое подразделение резерва. Он необходим и спланирован для того, чтобы дать возможность отдохнуть тем людям, кто сейчас принимает участие в специальной военной операции в составе Вооружённых сил. Укомплектовывается состав в современной технике по полному штату, и уже почти собран, - сообщил начальник отдела военного комиссариата Бурятии по Октябрьскому району Николай Капинос.

Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение «Байкал» могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства, либо в отделения многофункциональных центров МФЦ.

Контракт заключается от шести месяцев и более. Для добровольцев, работающих в бюджетных сферах, предусмотрено сохранение заработной платы и рабочих мест на период прохождения военной службы по контракту.

- Мы постараемся собрать состав уже в сентябре. Сейчас нам необходимо около 200 человек набрать ещё. У нас очень востребованы механики-водители с категорией «С». На сегодняшний день также востребованы медицинские специальности – санитар-инструктор, фельдшер, - добавил Капинос.

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