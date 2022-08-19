В Бурятии формируют подразделение «Байкал» из числа военнослужащих по контракту













В рамках работы на площадках форума «Армия-2022» одну из войсковых частей в Нижегородской области, где проходят обучение бойцы именного батальона «Байкал», посетил заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской. В ходе встречи с земляками были обсуждены насущные потребности личного состава батальона, вопросы помощи и социальной защиты военнослужащих и членов их семей.



- Главное, что ребята уже вжились в эту обстановку и морально, и физически. Прошли обучение, познакомились друг с другом. Именно собрать людей по принципу землячества – такую цель мы ставили, создавая именной добровольческий батальон, – отметил Пётр Мордовской.





















В Бурятии формируют именное подразделение «Байкал» из числа военнослужащих по контракту. На сегодняшний день полностью сформирован профессиональный командный состав, а также основная часть подразделения. Однако потребность в военнослужащих для формирования подразделения остаётся.Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение «Байкал» могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства.Основной состав отряда «Байкал» уже сформирован.