В Бурятии долгожданная школа в Клюевке распахнула свои двери



Школа рассчитана на 100 учеников. Она состоит из трёх блоков, общая площадь которых около трёх тысяч кв.м. Из окна многих кабинетов открывается прекрасный вид на Байкал.



Построены просторные коридоры. На первом этаже располагаются учебные кабинеты начальных классов, столовая на 50 посадочных мест, медкабинет, спортзал с душевыми кабинками, лаборатории и мастерские. Предусмотрены отдельные гардеробы для старших и младших классов. Выше будут учиться дети постарше.



























