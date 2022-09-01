В Бурятии долгожданная школа в Клюевке распахнула свои двери

1 сентября распахнула свои двери новая школа в селе Клюевка Кабанского района Бурятии. Эта школа, возведённая по нацпроекту «Образование», стала известной задолго до своего открытия из-за многострадальной истории с её строительством.
Школу приехал открывать глава Бурятии Алексей Цыденов, а также представители правительства республики.
Торжественная линейка началась с поднятия государственного флага и исполнения гимна России вживую.
- Очень радостно открывать первого сентября не только учебный год, но и новую школу. Мы долго шли к этой школе, было непросто. По итогам – школа состоялась. Я желаю всем ученикам: первоклашкам, средним классам, выпускникам, чтобы в этой школе вы получили знания, которые вам необходимы в жизни. Нашли друзей, настоящих умных педагогов, которые помогут вам обрести уверенность и путь в жизни. Родителям хочу пожелать, чтобы вы были спокойны и уверены. В этой школе ваши дети получат основу для будущего. Хочу пожелать всем нам, чтобы мы уверенно двигались вперёд. Чтоб эта школа была для Клюевки основой развития, движения и радости. Уважаемые земляки, дети с праздником, открытых вам путей, хорошей учёбой и верных друзей! – поздравил Алексей Цыденов.
Школьники подготовили для гостей и родителей мини-концерт. Ученики читали стихи, а первоклашки станцевали зажигательный танец.
Не обошлось и без подарков новой школе. Глава Кабанского района Алексей Сокольников вручил сертификат на сумму один миллион рублей. Депутат Народного Хурала Дмитрий Швецов подарил стиральную машину.
После в новой школе прозвучал первый звонок, а символический ключ вручили директору Клюевской общеобразовательной школы Ирине Кабашной.
- Сегодня в День знаний перед нами открываются двери новой, современной и просторной школы. Хочу всех поздравить с этим праздником и пожелать всех хороших достижений: в творчестве, учёбе, спорте, - поздравила директор.
Школа рассчитана на 100 учеников. Она состоит из трёх блоков, общая площадь которых около трёх тысяч кв.м. Из окна многих кабинетов открывается прекрасный вид на Байкал.
Построены просторные коридоры. На первом этаже располагаются учебные кабинеты начальных классов, столовая на 50 посадочных мест, медкабинет, спортзал с душевыми кабинками, лаборатории и мастерские. Предусмотрены отдельные гардеробы для старших и младших классов. Выше будут учиться дети постарше.
В школе также имеется лифт и специальное тактильное покрытие на полу для слабовидящих.
Как сообщал «Байкал-Daily», школу в Клюевке должны были строить ещё в 2019 году. Однако сперва на торги по строительству не было желающих. Когда же подрядчик нашёлся, он оказался недобросовестным, и работы всячески буксовали. Контракт с ним пришлось разорвать.
После проведения нового аукциона к строительству приступила другая компания. Ей был установлен новый срок сдачи объекта – август 2021 года, однако и эта фирма с графиком не справлялась. Зампред правительства Бурятии Евгений Луковников в сентябре прошлого года так описывал ситуацию: «Я каждую неделю выезжаю на объект и вижу, что там происходит, а точнее – ничего. У вас уже должно быть готовое техническое решение, что делать с площадкой. Площадка обводнена. Этим ещё с июля необходимо было заняться, когда шли дожди. Я ведь говорил: определяйтесь, как устроить водоотвод или, может, поставить насосную станцию и откачивать воду. Никто никаких решений не принял».
Луковников даже предлагал поменять подрядчика. Угроза расторжения контракта, вероятно, подействовала, так как через несколько дней власти отчитались, что темп работ на объекте вырос.
В мае 2022 года в ходе поездки в Кабанский район глава Бурятии Алексей Цыденов посетил стройку. Он заявил, что лично берёт на контроль завершение строительства и ввод здания в эксплуатацию к 1 сентября.
В ходе всей этой эпопеи у многих возникали сомнения, что школу построят точно в срок.
- Когда очень надо, то получится. Я хочу поблагодарить всех, кто приложил здесь усилия – это строители, Евгений Валентинович (Луковников – ред.) постоянно следил за процессом, родители тоже здесь помогали. Поэтому такой «народный» объект получился, где все приложили усилия. Главное, что у наших детей открылась хорошая школа. Процесс эксплуатации школы будет на контроле, - добавил Алексей Цыденов.