В Бурятии практически завершили строительство многострадальной школы

Школу в Клюевке должны были построить ещё в 2019 году, но не сдали до сих
Строительство многострадальной новой школы в селе Клюевка Кабанского района Бурятии практически завершено. Работы затянулись на три года.
Как сообщал «Байкал-Daily», школу планировали ввести в эксплуатацию ещё в 2019 году. Однако сперва на торги по строительству не было желающих. Когда же подрядчик нашёлся, он оказался недобросовестным, и работы всячески буксовали. Контракт с ним пришлось разорвать.
После проведения нового аукциона к строительству приступила другая компания. Ей был установлен новый срок сдачи объекта – август 2021 года, однако и эта фирма с графиком не справлялась. Возмущённый зампред правительства Бурятии Евгений Луковников в сентябре прошлого года так описывал ситуацию: «Я каждую неделю выезжаю на объект и вижу, что там происходит, а точнее – ничего. У вас уже должно быть готовое техническое решение, что делать с площадкой. Площадка обводнена. Этим ещё с июля необходимо было заняться, когда шли дожди. Я ведь говорил: определяйтесь, как устроить водоотвод или, может, поставить насосную станцию и откачивать воду. Никто никаких решений не принял».
Луковников предложил поменять подрядчика. Угроза расторжения контракта, вероятно, подействовала, так как через несколько дней власти отчитались, что темп работ на объекте вырос.
В эту субботу, 7 мая, в ходе поездки в Кабанский район глава Бурятии Алексей Цыденов посетил школу. Он заявил, что лично берёт на контроль завершение её строительства и ввод в эксплуатацию к 1 сентября.
Алексей Цыденов поручил подрядчику и управлению капитального строительства (УКС) правительства Бурятии до 31 мая закончить внутренние работы по школе и организовать приёмку. Сегодня на брифинге начальник УКС Анатолий Урбанов заявил, что это выполнено.
- Мы с подрядной организацией, администрацией Клюевки, дирекцией школы провели приёмку. Все работы по зданию выполнены. Инженерные сети проведены, пусконаладочные работы сделаны, произведена уборка. Остались только работы по благоустройству, - отчитался Анатолий Урбанов.
По его словам, пришлось вносить коррективы в генеральный план здания. Вопросы возникли по устройству ливневок.
- Чтобы жителей близлежащих улиц не затапливало, нами предусмотрено две ливневые ёмкости для сборов ливневых стоков. Сейчас мы корректируем проектную документацию, смету до собирают и в конце июня подрядная организация начнёт работу по благоустройству здания. До 15 августа, мы должны получить разрешение на ввод и полностью передать объект. Чтобы 1 сентября школа уже была готова, - заверил начальник УКС.
Работы по благоустройству планируют закончить до конца июля. Рабочие будут озеленять территорию, асфальтировать её, будут обустраивать спортивные площадки и малые архитектурные формы.
Новая школа рассчитана на 100 мест, учиться дети будут в две смены. За два года на строительство было потрачено 186 миллионов рублей. По словам Урбанова, лимиты по строительству школы не были превышены.
В Бурятии практически завершили строительство многострадальной школы
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