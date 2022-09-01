Для осуждённых тоже прозвенели школьные звонки
Торжественные линейки и классные часы, приуроченные к началу нового учебного года, прошли сегодня не только в школах, но и в исправительных учреждениях Бурятии.
Сегодня за школьные парты сели более 640 подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, не имеющих среднего образования.
Всего в учреждениях УФСИН по Бурятии функционируют три вечерних общеобразовательных школы и один учебно-консультационный пункт.
Праздничные мероприятия прошли также для учащихся профессиональных училищ, которых в этом году насчитывается около 300 человек. Осуждённые женщины там получают специальности оператора швейного оборудования, повара и швеи, а мужчины обучаются на электромонтёра, электросварщика, машиниста (кочегара) котельной, обувщика по ремонту обуви, станочника деревообрабатывающего станка и др.
- Для осужденных получение общего и профессионального образования – это не только возможность приобрести новые знания и умения, но и успешно адаптироваться к жизни после освобождения из мест лишения свободы, - отмечают в УФСИН по Бурятии.
В Бурятии за школьные парты сели более 600 осуждённых
Общество, Фото:
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