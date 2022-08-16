За штамп в паспорте женщина получила 15 тысяч рублей
Решением суда брак, зарегистрированный между гражданином Таджикистана и жительницей Забайкальского края, признан недействительным.
В ходе судебного заседания упруги настаивали на крепких семейных узах. Однако прокуратура доказала, что гражданин Таджикистана для получения разрешения на временное проживание в РФ и в дальнейшем приобретения гражданства России в упрощённом порядке, за деньги подыскал себе в городе Нерчинск фиктивную жену. За 15 тысяч рублей она вступила с ним брак, но жить с ним, конечно же, не собиралась.
- Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.
Суд разорвал фиктивный брак забайкалки и гражданина Таджикистана
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