Суд разорвал фиктивный брак забайкалки и гражданина Таджикистана

За штамп в паспорте женщина получила 15 тысяч рублей



Решением суда брак, зарегистрированный между гражданином Таджикистана и жительницей Забайкальского края, признан недействительным.



В ходе судебного заседания упруги настаивали на крепких семейных узах. Однако прокуратура доказала, что гражданин Таджикистана для получения разрешения на временное проживание в РФ и в дальнейшем приобретения гражданства России в упрощённом порядке, за деньги подыскал себе в городе Нерчинск фиктивную жену. За 15 тысяч рублей она вступила с ним брак, но жить с ним, конечно же, не собиралась.



- Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

