16 августа

15 августа

Популярное

Суд разорвал фиктивный брак забайкалки и гражданина Таджикистана

Суд разорвал фиктивный брак забайкалки и гражданина Таджикистана
Общество,  Фото:pixabay.com
За штамп в паспорте женщина получила 15 тысяч рублей

Решением суда брак, зарегистрированный между гражданином Таджикистана и жительницей Забайкальского края, признан недействительным.

В ходе судебного заседания упруги настаивали на крепких семейных узах. Однако прокуратура доказала, что гражданин Таджикистана для получения разрешения на временное проживание в РФ и в дальнейшем приобретения гражданства России в упрощённом порядке, за деньги подыскал себе в городе Нерчинск фиктивную жену. За 15 тысяч рублей она вступила с ним брак, но жить с ним, конечно же, не собиралась.

- Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. 
фиктивный брак

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ двум улицам присвоили имена ветеранов
В Улан-Удэ двум улицам присвоили имена ветеранов
Общество, 16.08.2022
Новые улицы появились на юго-западе
Суд разорвал фиктивный брак забайкалки и гражданина Таджикистана
Суд разорвал фиктивный брак забайкалки и гражданина Таджикистана
Общество, 16.08.2022
За штамп в паспорте женщина получила 15 тысяч рублей
В Бурятии прощаются с погибшим в ходе спецоперации ефрейтором
В Бурятии прощаются с погибшим в ходе спецоперации ефрейтором
Общество, 16.08.2022
Александр Хутаков вновь заключил контракт в начале мая
В Бурятии коронавирус обнаружили ещё у 70 человек
В Бурятии коронавирус обнаружили ещё у 70 человек
Общество, 16.08.2022
Заболеваемость пошла на снижение
На новогодний городок в Улан-Удэ выделят 8,5 млн рублей
На новогодний городок в Улан-Удэ выделят 8,5 млн рублей
Общество, 16.08.2022
Новогодний городок с каждым годом становится дороже
В Бурдраме завершились отпуска
В Бурдраме завершились отпуска
Общество, 16.08.2022
Творческий коллектив начал готовиться к началу нового 91 театрального сезона
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
Общество, 16.08.2022
Возгорание ликвидировано в Прибайкальском районе
Глава Бурятии: «Автобусы есть, а водить их некому»
Глава Бурятии: «Автобусы есть, а водить их некому»
Общество, 16.08.2022
Из бюджета Бурятии «Городским маршрутам» выделят более 50 млн
Больница в Бурятии затянула с оплатой продуктов для стационара
Больница в Бурятии затянула с оплатой продуктов для стационара
Общество, 16.08.2022
Главврач получил прокурорское представление 
В Бурятии свидетельства о профессии признают недействительными
В Бурятии свидетельства о профессии признают недействительными
Общество, 16.08.2022
Документы выдали без прохождения обучения 
В Забайкалье заблокируют сайт, торговавший санкционными продуктами
В Забайкалье заблокируют сайт, торговавший санкционными продуктами
Общество, 16.08.2022
На сайте предлагали приобрести запрещённые сыры, хамон, говядину и прошутто
В Чите пройдут экстремальные гонки с препятствиями
В Чите пройдут экстремальные гонки с препятствиями
Общество, 16.08.2022
Участникам предстоит преодолеть рвы, канаты, рукоходы, рампу и многое другое
В Бурятии местами кратковременные дожди
В Бурятии местами кратковременные дожди
Общество, 16.08.2022
Воздух прогреется до +24 градусов 
Бурятия примет очередной фестиваль молока
Бурятия примет очередной фестиваль молока
Общество, 15.08.2022
В Баргузинском районе определят лучших дояра и доярку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^