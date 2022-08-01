Военнослужащий-доброволец из Бурятии обратился к землякам









Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии



Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение «Байкал», могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.



Предъявляемые требования:

- состояние здоровья;

- образование не ниже среднего;

- предпочтение отдаётся военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах;

- отсутствие судимости.



- Срок службы зависит от условий контракта, который заключат военнослужащие с командованием воинской части. Командование уже подобрано – это профессиональные офицеры, не один имеет опыт работы с личным составом, опыт участия в вооружённых конфликтах, и, соответственно, опыт умело руководить подразделением в различных условиях обстановки, - отметил первый заместитель военного комиссара Бурятии Игорь Кибальник.



Военнослужащим, которые войдут в состав подразделения «Байкал» доступны:



- единовременная выплата в размере 100 000 рублей;

- бесплатный проезд к месту проведения отпуска;

- бесплатное санитарно-курортное лечение;

- бесплатное медицинское обслуживание в военных госпиталях и санаториях министерства обороны.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии появилось именное подразделение «Байкал» . Профессиональный командный состав и основная часть подразделения уже сформированы. Вместе с тем, набор потребность военнослужащих по контракту продолжается.Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение «Байкал», могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.Предъявляемые требования:- состояние здоровья;- образование не ниже среднего;- предпочтение отдаётся военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах;- отсутствие судимости.- Срок службы зависит от условий контракта, который заключат военнослужащие с командованием воинской части. Командование уже подобрано – это профессиональные офицеры, не один имеет опыт работы с личным составом, опыт участия в вооружённых конфликтах, и, соответственно, опыт умело руководить подразделением в различных условиях обстановки, - отметил первый заместитель военного комиссара Бурятии Игорь Кибальник.Военнослужащим, которые войдут в состав подразделения «Байкал» доступны:- единовременная выплата в размере 100 000 рублей;- бесплатный проезд к месту проведения отпуска;- бесплатное санитарно-курортное лечение;- бесплатное медицинское обслуживание в военных госпиталях и санаториях министерства обороны.

Военнослужащий-доброволец из Бурятии Александр Кокоулин призвал земляков не оставаться в стороне и поддержать добровольческие подразделения. Он выступил с видеообращением к землякам и призвал их принять участие в спецоперации.- Меня зовут Александр Кокоулин, я уроженец Улан-Удэ, проживаю здесь. Я сын своей земли, я сын Байкала. В апреле я на добровольной основе обратился в военкомат, чтобы попасть в зону проведения спецоперации. Я уехал туда в составе добровольческого батальона «Барс», отслужил там. В июне вернулся обратно домой. Как видите жив, здоров, - рассказал о себе военнослужащий-доброволец.В первую очередь он отметил, что в соцсетях много лживой информации о спецоперации. По его словам, люди не имеют представления о том, что там действительно там происходит.- Уже здесь, дома, смотря наши социальные сети, я понял одну простую вещь. У нас очень много неправды пишут, очень много лжи про спецоперацию, про наших солдат, про наших ребят. Видя всю эту чушь, всё это вранье, я пришёл к одному выводу простому: здесь не имеют ни малейшего представления, что происходит там, - продолжил Александр Кокоулин.Он отметил, что участники спецоперации, конечно же, могут уставать. Им необходимо отдохнуть, а для этого нужна замена.- Ребятам нужно немножко отдохнуть, немножко переэкипироваться. Просто для себя провести спокойно время не под обстрелами, не идя в атаку, позвонить родным, уведомить их, что всё хорошо, - продолжил Александр.- Я посчитал нужным – я поехал. Да, мы заменяли наших ребят, ребята шли отдыхали, через какое-то время возвращались и уже с новыми силами, по-новому начинали «вламывать» и вламывать очень хорошо. Наших бурят там очень уважают, что донецкие ребята, что другие подразделения. Они знают, что где приходят наши буряты, там будет обязательно прорыв, - отметил военнослужащий-доброволец.По его словам, проблем с экипировкой и снабжением нет. Также отсутствуют перебои с питанием и водой. Горячую еду военнослужащим, по словам Александра, доставляют прямо на поле боя.- Наши снабженцы просто чудеса творят. Они могут прямо под обстрелами на позиции принести горячее питание, я сам своими глазами это видел, - сказал Александр Кокоулин.Он обратился к землякам с призывом отправиться на спецоперацию, чтобы другие военнослужащие смогли немного отдохнуть.- Хочу обратиться к своим землякам. Мужики, хватит дома сидеть, читать в интернете всякую ересь. Там идёт спецоперация, там не сахар, там не пляж. Но если у вас есть что-то внутри, и вы считаете, что мы делаем правильное дело, встаньте, пойдите в военкомат. Есть наборы в добровольческие отряды, в которых я воевал. Есть наборы на контрактную службу. Сейчас формируется именной батальон «Байкал», можно туда пойти. Без разницы, где вы будете служить. Главная наша задача сейчас – дать немного нашим парням отдохнуть, чтобы они, в конце концов, «вломили по полной», и все вернулись домой, - заключил Александр Кокоулин.