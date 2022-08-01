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Военнослужащий-доброволец из Бурятии обратился к землякам

Военнослужащий-доброволец из Бурятии обратился к землякам
Общество, 
«Мужики, хватит дома сидеть, читать в интернете всякую ересь. Если у вас есть что-то внутри, встаньте, пойдите в военкомат», - призывает доброволец

Военнослужащий-доброволец из Бурятии Александр Кокоулин призвал земляков не оставаться в стороне и поддержать добровольческие подразделения. Он выступил с видеообращением к землякам и призвал их принять участие в спецоперации.

- Меня зовут Александр Кокоулин, я уроженец Улан-Удэ, проживаю здесь. Я сын своей земли, я сын Байкала. В апреле я на добровольной основе обратился в военкомат, чтобы попасть в зону проведения спецоперации. Я уехал туда в составе добровольческого батальона «Барс», отслужил там. В июне вернулся обратно домой. Как видите жив, здоров, - рассказал о себе военнослужащий-доброволец.

В первую очередь он отметил, что в соцсетях много лживой информации о спецоперации. По его словам, люди не имеют представления о том, что там действительно там происходит.

- Уже здесь, дома, смотря наши социальные сети, я понял одну простую вещь. У нас очень много неправды пишут, очень много лжи про спецоперацию, про наших солдат, про наших ребят. Видя всю эту чушь, всё это вранье, я пришёл к одному выводу простому: здесь не имеют ни малейшего представления, что происходит там, - продолжил Александр Кокоулин.

Он отметил, что участники спецоперации, конечно же, могут уставать. Им необходимо отдохнуть, а для этого нужна замена.

- Ребятам нужно немножко отдохнуть, немножко переэкипироваться. Просто для себя провести спокойно время не под обстрелами, не идя в атаку, позвонить родным, уведомить их, что всё хорошо, - продолжил Александр.

- Я посчитал нужным – я поехал. Да, мы заменяли наших ребят, ребята шли отдыхали, через какое-то время возвращались и уже с новыми силами, по-новому начинали «вламывать» и вламывать очень хорошо. Наших бурят там очень уважают, что донецкие ребята, что другие подразделения. Они знают, что где приходят наши буряты, там будет обязательно прорыв, - отметил военнослужащий-доброволец.

По его словам, проблем с экипировкой и снабжением нет. Также отсутствуют перебои с питанием и водой. Горячую еду военнослужащим, по словам Александра, доставляют прямо на поле боя.

- Наши снабженцы просто чудеса творят. Они могут прямо под обстрелами на позиции принести горячее питание, я сам своими глазами это видел, - сказал Александр Кокоулин.

Он обратился к землякам с призывом отправиться на спецоперацию, чтобы другие военнослужащие смогли немного отдохнуть.

- Хочу обратиться к своим землякам. Мужики, хватит дома сидеть, читать в интернете всякую ересь. Там идёт спецоперация, там не сахар, там не пляж. Но если у вас есть что-то внутри, и вы считаете, что мы делаем правильное дело, встаньте, пойдите в военкомат. Есть наборы в добровольческие отряды, в которых я воевал. Есть наборы на контрактную службу. Сейчас формируется именной батальон «Байкал», можно туда пойти. Без разницы, где вы будете служить. Главная наша задача сейчас – дать немного нашим парням отдохнуть, чтобы они, в конце концов, «вломили по полной», и все вернулись домой, - заключил Александр Кокоулин.

 

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии появилось именное подразделение «Байкал». Профессиональный командный состав и основная часть подразделения уже сформированы. Вместе с тем, набор потребность военнослужащих по контракту продолжается.

Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение «Байкал», могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.

Предъявляемые требования:
- состояние здоровья;
- образование не ниже среднего;
- предпочтение отдаётся военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах;
- отсутствие судимости.

- Срок службы зависит от условий контракта, который заключат военнослужащие с командованием воинской части. Командование уже подобрано – это профессиональные офицеры, не один имеет опыт работы с личным составом, опыт участия в вооружённых конфликтах, и, соответственно, опыт умело руководить подразделением в различных условиях обстановки, - отметил первый заместитель военного комиссара Бурятии Игорь Кибальник.

Военнослужащим, которые войдут в состав подразделения «Байкал» доступны:

- единовременная выплата в размере 100 000 рублей;
- бесплатный проезд к месту проведения отпуска;
- бесплатное санитарно-курортное лечение;
- бесплатное медицинское обслуживание в военных госпиталях и санаториях министерства обороны.
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