В Бурятии формируется именное подразделение контрактников «Байкал»

Военнослужащие будут обеспечиваться дополнительными гарантиями по решению правительства республики



В Бурятии проводится работа по комплектованию именного подразделения Республики Бурятия «Байкал». Профессиональный командный состав уже сформирован. Сформирована и основная часть подразделения. Вместе с тем, потребность военнослужащих по контракту в именное подразделение «Байкал» не закрыта.



- Военная служба по контракту - это достойный выбор настоящего мужчины-защитника. Хочу отметить, что все военнослужащие, поступающие на военную службу, будут обеспечиваться не только установленными действующим законодательством социальными льготами и гарантиями (такими как, стабильный заработок, жилищное и пенсионное обеспечение, бесплатный проезд к мету проведения отпуска в любую точку России для себя и членов семьи в обе стороны, служебное жильё на время службы или компенсация за наём жилья, бесплатное медицинское обеспечение), но и дополнительными гарантиями по решению правительства Республики Бурятия. Так, в соответствии с постановлением правительства Республики Бурятия от 13 июля 2022 года уже производится единовременная выплата гражданам, поступающим на военную службу по контракту в размере 100 тысяч рублей. В первую очередь данной выплатой обеспечиваются военнослужащие по контракту именного подразделения «Байкал», - рассказал зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



Желающие поступить на военную службу по контракту в подразделение «Байкал», могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.



Предъявляемые требования:

- состояние здоровья;

- образование не ниже среднего;

- предпочтение отдаётся военнослужащим, проходившим службу в органах внутренних дел или силовых структурах;

- отсутствие судимости.



- Срок службы зависит от условий контракта, который заключат военнослужащие с командованием воинской части. Командование уже подобрано – это профессиональные офицеры, не один имеет опыт работы с личным составом, опыт участия в вооружённых конфликтах, и, соответственно, опыт умело руководить подразделением в различных условиях обстановки, - отметил первый заместитель военного комиссара Бурятии Игорь Кибальник.



Военнослужащим, которые войдут в состав подразделения «Байкал» доступны:

- единовременная выплата в размере 100000 рублей;

- бесплатный проезд к месту проведения отпуска;

- бесплатное санитарно-курортное лечение;

- бесплатное медицинское обслуживание в военных госпиталях и санаториях министерства обороны.



В Бурятии семьям военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины, предусмотрены льготы при устройстве в детские сады, а также при поступлении в вузы Бурятии.

