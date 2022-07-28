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В Улан-Удэ объявлен конкурс на лучшее название нового сквера

В Улан-Удэ объявлен конкурс на лучшее название нового сквера
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Победитель получит сертификат на 10 тысяч рублей

Среди жителей Улан-Удэ объявлен конкурс на лучшее название нового сквера, расположенного напротив главного офиса «Водоканала» на улице Красноармейской. Победителя ждёт приз – денежный сертификат на оплату услуг холодного водоснабжения и водоотведения, в размере 10 тысяч рублей.

Все предложения можно направить на электронную почту: [email protected], либо написать сообщение в социальные сети и мессенджеры: vk.com/vodokanal03 или t.me/vodokanal03 до 4 августа.

Напомним, будущий сквер планировали построить ещё в 2017 году. Тогда же администрацией города был выделен участок и высажены кустарники. Однако проект так и не был реализован.

В середине июля этого года было возобновлено благоустройство сквера. На специальную площадку планируется высадить зелёный газон и кустарники, сделать деревянные скамейки, уложить специальную плитку, установить в центре площадки фонтан. Кроме того, в сквере будет установлен и небольшой питьевой фонтанчик.

Планируется, что открытие сквера произойдёт уже в середине августа, сообщает пресс-служба «Водоканала».

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