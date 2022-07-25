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В Улан-Удэ из-за дождей продлили ремонт на Элеваторе

В Улан-Удэ из-за дождей продлили ремонт на Элеваторе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Работы отложены до установления хорошей погоды

В Улан-Удэ в связи с продолжительными дождями продлевается укладка асфальта на участке пересечения ул. Гагарина и пр. 50-летия Октября. Работы отложили до нормализации погодных условий, сообщили в МУП «Управление трамвая».

8 июля рабочие приступили к капитальному ремонту трамвайных рельсов на пересечении улицы Гагарина и проспекта 50-летия Октября. Движение для автомобилистов и автобусов было закрыто. Также был отменён трамвайный маршрут №5 и введён временный маршрут №1а.

Из-за опережения графика ремонта трамвайного полотна движение трамваев было открыто 19 июля. Однако сейчас, в связи с дождями, подрядчик не может приступить к укладке асфальтового покрытия.

МУП «Управление трамвая» принесло горожанам извинения за вызванные неудобства.

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