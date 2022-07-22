Молодой человек планирует в ближайшее время продолжить обучение
Уроженец Агинского Бурятского округа, Герой России Балдан Цыдыпов 21 июля побывал в Чите после длительного лечения в военном госпитале. Губернатор Забайкалья Александр Осипов встретился с военнослужащим и его семьёй, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Балдан Цыдыпов рассказал о своём самочувствии, реабилитации после тяжёлого ранения и поделился планами на будущее. В первую очередь герой планирует продолжить заниматься восстановлением здоровья. Кроме того, Балдан собирается в ближайшее время продолжить обучение.
- Экзамены сейчас готовлюсь сдавать. Пока есть возможность, буду учиться, получать образование. Поступаю в магистратуру в финансовый университет при правительстве России, на юриспруденцию, - поделился планами Герой России Балдан Цыдыпов.
Напомним, что в этот же день Герой России вернулся на свою родину. В посёлке Агинское его встретили аплодисментами и голубыми хадаками.
Справка
Мотострелковый батальон Тацинской 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 30 марта в Киевском районе при передислокации попал в засаду. БМП командира мотострелкового взвода замыкал колонну. Военнослужащий Балдан Цыдыпов получил тяжёлую контузию, но принял бой. Они вдвоём с тяжелораненым боевым товарищем, который погиб в ходе боя, отвлекли огонь на себя, прикрыли отход российской техники и спасли этим жизни 150 сослуживцев. Бой продолжался два часа. Балдан Цыдыпов получил множество ранений и ожогов. В военном госпитале Санкт-Петербурга из тела лейтенанта Цыдыпова вытащили почти 2 килограмма осколков. В общей сложности он перенёс 14 операций. За самоотверженные действия 23-летнему командиру мотострелкового взвода присвоено звание Героя России.
Герой России Балдан Цыдыпов поделился планами на будущее
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