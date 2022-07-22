Герой России Балдан Цыдыпов: «Я вас не подведу, всё будет хорошо»

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В свою очередь, Балдан Цыдыпов поблагодарил своих земляков.



- Амар мэндэ, минии тоонто нютаг, Ага нютаг. Гэртээ ерэхэдэ, үзэлэй гое. Бүхы арад зондо ехэ баярланаб. Безмерно благодарен своим землякам, своим агинчанам, Агинскому Бурятскому округу, всем вам, что вы молились за меня. Благодаря вам я выздоравливаю. Я вас не подведу, всё будет хорошо. Меня переполняют чувства. Ехал из Читы и смотрел в окно и не осознавал тот факт, что нахожусь на своей агинской земле. До сих пор переполняет, - сказал Балдан.



Мама Балдана Сажидма Цыдыпова низко поклонилась всем, кто переживал, молился за выздоровление её сына и всех ребят, которые выполняют свой воинский долг.



- Каждый из вас переживал за Балдана как за своего сына. Мы все вместе спасли его. Спасибо всем большое. Высокая государственная награда - это наша общая награда, результат ваших стараний, сплоченности, как один кулак стояли друг за друга. Материнская душа спокойна, наш сын живой, всегда будем благодарны нашим землякам,- сказала мама Балдана.



Артисты театра «Амар сайн» посвятили Балдану Цыдыпову и всем военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, песню «Присяге верные сыны».



















Балдану Цыдыпову 23 года. Он уроженец села Урда-Ага в Агинском Бурятском округе. Окончил Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище. После окончания училища был направлен служить в Восточный военный округ: сначала в Уссурийск, затем – в Бурятию. Отсюда попал на спецоперацию на Украину. В конце марта командир мотострелкового взвода лейтенант Балдан Цыдыпов совершил геройский поступок. Рискуя своей жизнью, спас 150 сослуживцев, сам оставшись прикрывать их отход. При этом понимал, что, скорее всего, сам не выживет. Цыдыпов не просто принял огонь на себя, а за два часа, что длился бой, ещё и уничтожил вражескую технику и значительную часть нападавших. Балдан отстреливался до тех пор, пока не потерял сознание. В очень тяжёлом состоянии его вынесли вернувшиеся за ним товарищи.















