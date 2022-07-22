Герой России Балдан Цыдыпов: «Я вас не подведу, всё будет хорошо»

21 июля лейтенанта, Героя России Балдана Цыдыпова встретили в Агинском Бурятском округе, откуда он родом. Его сопровождал кортеж машин с флагами России, а в сквере «Зарница» в посёлке Агинское жители и гости округа встретили земляка аплодисментами и голубыми хадаками.
- В торжественном мероприятии приняли участие руководители органов государственной и муниципальной власти, мама Балдана, ветераны, представители духовенства, члены «Боевого братства», сотрудники военкомата, юнармейцы, молодёжь, жители и гости столицы округа, - сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
Сенатор от Забайкалься Баир Жамсуев рассказал, что Балданом в Агинском округе все гордятся, а его подвигом восхищаются.
- Наверное, нет ни одного человека здесь, в Аге, который не переживал, не молился за тебя, все знают и наслышаны о твоём подвиге. Я хочу пожелать тебе, чтобы ты скорее встал на ноги, мирного неба. Спасибо вам, Сажидма Болотовна, всем вашим близким и родным за воспитание сына, вы воспитали не просто гражданина, вы воспитали настоящего Героя. Теперь он пример всем нам, что простой скромный мальчик, который рос здесь, в трудную минуту становится Героем. Балдан, отдыхай, набирайся сил, мы очень тебя любим. Вдвойне радостно, когда ребята возвращаются домой,- отметил сенатор.
Заместитель председателя правительства Забайкальского края - руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев вручил Балдану Цыдыпову знак «За заслуги перед Агинским Бурятским округом» за верность присяге и самоотверженное служение Отечеству. А мама Балдана получила благодарственное письмо администрации округа за достойное воспитание сына.
- Твои земляки в едином порыве поддержали ту инициативу, которую проявили наши общественники, вышедшие с ходатайством о присвоении почетного звания Героя Российской Федерации. Агинцы гордятся тобой! Пусть родная земля даст тебе много сил, энергии для дальнейшего твоего восстановления, - сказал Буянто Батомункуев.
Каждый, кто пришёл на торжественную встречу, желал Балдану здоровья, благодарил его за геройский поступок, дарил хадаки.
В свою очередь, Балдан Цыдыпов поблагодарил своих земляков.
- Амар мэндэ, минии тоонто нютаг, Ага нютаг. Гэртээ ерэхэдэ, үзэлэй гое. Бүхы арад зондо ехэ баярланаб. Безмерно благодарен своим землякам, своим агинчанам, Агинскому Бурятскому округу, всем вам, что вы молились за меня. Благодаря вам я выздоравливаю. Я вас не подведу, всё будет хорошо. Меня переполняют чувства. Ехал из Читы и смотрел в окно и не осознавал тот факт, что нахожусь на своей агинской земле. До сих пор переполняет, - сказал Балдан.
Мама Балдана Сажидма Цыдыпова низко поклонилась всем, кто переживал, молился за выздоровление её сына и всех ребят, которые выполняют свой воинский долг.
- Каждый из вас переживал за Балдана как за своего сына. Мы все вместе спасли его. Спасибо всем большое. Высокая государственная награда - это наша общая награда, результат ваших стараний, сплоченности, как один кулак стояли друг за друга. Материнская душа спокойна, наш сын живой, всегда будем благодарны нашим землякам,- сказала мама Балдана.
Артисты театра «Амар сайн» посвятили Балдану Цыдыпову и всем военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, песню «Присяге верные сыны».
В свою очередь, Балдан Цыдыпов поблагодарил своих земляков.
- Амар мэндэ, минии тоонто нютаг, Ага нютаг. Гэртээ ерэхэдэ, үзэлэй гое. Бүхы арад зондо ехэ баярланаб. Безмерно благодарен своим землякам, своим агинчанам, Агинскому Бурятскому округу, всем вам, что вы молились за меня. Благодаря вам я выздоравливаю. Я вас не подведу, всё будет хорошо. Меня переполняют чувства. Ехал из Читы и смотрел в окно и не осознавал тот факт, что нахожусь на своей агинской земле. До сих пор переполняет, - сказал Балдан.
Мама Балдана Сажидма Цыдыпова низко поклонилась всем, кто переживал, молился за выздоровление её сына и всех ребят, которые выполняют свой воинский долг.
- Каждый из вас переживал за Балдана как за своего сына. Мы все вместе спасли его. Спасибо всем большое. Высокая государственная награда - это наша общая награда, результат ваших стараний, сплоченности, как один кулак стояли друг за друга. Материнская душа спокойна, наш сын живой, всегда будем благодарны нашим землякам,- сказала мама Балдана.
Артисты театра «Амар сайн» посвятили Балдану Цыдыпову и всем военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине, песню «Присяге верные сыны».
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 июля Балдан прилетел из московского госпиталя, где проходил лечение, в Улан-Удэ. В столице Бурятии его также встретили торжественно, расстелив красную ковровую дорожку прямо в аэропорту. Балдан, который пока передвигается на костылях и на коляске, рассказал, что перенёс 14 операций.
- Спасибо каждому из вас, кто молился, верил и надеялся. Ваши молитвы дали мне силы восстановиться, вернуться на свою землю живым и невредимым. Спасибо вам! – поблагодарил он на той торжественной встрече.
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил золотую звезду Героя России Балдану Цыдыпову 29 июня. Тогда же предложили новую должность. Он останется в рядах Вооружённых Сил и сможет служить старшим специалистом-экспертом в одном из военных комиссариатов Москвы.
Балдану Цыдыпову 23 года. Он уроженец села Урда-Ага в Агинском Бурятском округе. Окончил Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище. После окончания училища был направлен служить в Восточный военный округ: сначала в Уссурийск, затем – в Бурятию. Отсюда попал на спецоперацию на Украину.
В конце марта командир мотострелкового взвода лейтенант Балдан Цыдыпов совершил геройский поступок. Рискуя своей жизнью, спас 150 сослуживцев, сам оставшись прикрывать их отход. При этом понимал, что, скорее всего, сам не выживет. Цыдыпов не просто принял огонь на себя, а за два часа, что длился бой, ещё и уничтожил вражескую технику и значительную часть нападавших. Балдан отстреливался до тех пор, пока не потерял сознание. В очень тяжёлом состоянии его вынесли вернувшиеся за ним товарищи.
В конце марта командир мотострелкового взвода лейтенант Балдан Цыдыпов совершил геройский поступок. Рискуя своей жизнью, спас 150 сослуживцев, сам оставшись прикрывать их отход. При этом понимал, что, скорее всего, сам не выживет. Цыдыпов не просто принял огонь на себя, а за два часа, что длился бой, ещё и уничтожил вражескую технику и значительную часть нападавших. Балдан отстреливался до тех пор, пока не потерял сознание. В очень тяжёлом состоянии его вынесли вернувшиеся за ним товарищи.