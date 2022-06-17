В Бурятии объяснили, почему потерявшие страх медведи выходят к людям

В республике живут почти шесть тысяч медведей, что, как поясняют специалисты, не так уж и много
В последнее время в Бурятии часто сообщают о выходе медведей к людям. Так, на днях косолапый наведался «с инспекцией» на кордон Монахово в Забайкальском национальном парке. В Северобайкальске большого медведя заметили вблизи жилого микрорайона. Множество подобных случаев было и в прошлом году.
По данным Бурприроднадзора, в Бурятии насчитывается почти шесть тысяч медведей. Специалисты пояснили, что это не так уж и много. Отметим, ежегодно популяция прирастает на 5-8%.
- В Бурятии насчитывается 5848 особей медведя, что составляет 0,2 особей на 1000 гектаров охотничьих угодий. Тогда как максимальное допустимое значение плотности популяции медведя по утверждённым минприроды России нормам составляет 1,5 особи. Отмечаем, что резких скачков численности медведя за последние 10 лет не наблюдается, - сообщила руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова.
Отстреливают медведей только в крайнем случае – когда особи угрожают людям. В 2021 году Бурприроднадзор выдал 24 таких разрешения – по ним застрелили 34 опасных медведя.
С начала 2022 года было два обращения – по медведям в природном парке «Шумак» и в селе Адамово Баргузинского района. Но мишки вовремя сами ушли в лес, отстреливать их не пришлось.
Кроме того, квоты на добычу выдают охотникам: в этом году норматив – чуть более тысячи особей. Однако, как показывает практика, фактически добывает меньше медведей, чем позволено. Охота на хозяина тайги – тяжкое и опасное дело.
- Ежегодно мы принимаем меры по установлению квот на добычу медведя в рамках любительско-спортивной охоты. Норма изъятия в этом году составляет свыше тысячи особей. Фактически процент добычи не превышает 30% от разрешённого объёма. Это связано с низким спросом на рынке. В Китае спроса на нашу продукцию почти нет. Соответственно, у охотника нет желания добывать медведя, - пояснила Марина Дамдинова.
Специалисты пояснили, по каким причинам косолапые выходят к людям. Во-первых, у медведя после зимней спячки жирового запаса хватает на несколько недель. Далее ему необходимо активно пополнять свою энергию и искать пищу. Хоть медведь и всеяден, травы весной ещё нет.
- В нашем регионе медведи выходят с берлоги вначале апреля. Примерно с 10 числа. Медведь –не только хищник, он и травоядный. Он ест много корней, личинок, насекомых и т.д. Поскольку этих кормов не хватает, медведь вынужден искать пищу, выходя к населённым пунктам, речкам, на железные дороги и т.д. Там, где он чувствует запах пищи и может прокормиться, - рассказала начальник отдела учёта и воспроизводства объектов животного мира Бурприроднадзора Юлия Андриевская.
Летом для косолапых ситуация немного другая. Медведь выходит из леса, когда чувствует опасность за свою жизнь. В первую очередь из-за лесных пожаров.
- В летний период, медведь выходит только по вынужденным обстоятельствам. Это пожары, наводнения и других чрезвычайных ситуаций. То есть, тогда, когда медведь пытается спастись, - добавила Юлия Андриевская.
Осенью животное начинает готовится к зиме и восполнять свои жировые запасы. Если медведь этого не сделает, то он не сможет уйти в зимнюю спячку, и ему грозит гибель.
- Необходимо учитывать, что медведь очень быстро привыкает к прикормке. Если он начал ходить по свалкам, мусоркам и т.д, то он и в дальнейшем будет преимущественно туда возвращаться. Молодые медведи, отлучаясь от мамы, начинают искать для себя место для охотничьих угодий. Для самцов необходимо место от 3 до 3,5 тысяч гектаров. У самок поменьше, в пределах одной тысячи или двух, - отметила специалист.
Взрослому медведю необходима от трёх до пяти тысяч гектаров. Если территория в лесу занята другими медведями, то молодой медвежонок начинает искать место за пределами леса, где и натыкается на людей.
Бурприроднадзор в очередной раз напомнил, как нужно себя вести при виде медведей.
- Медведь, несмотря на свою приятную внешность, является особо опасным хищником с непредсказуемым поведением. Поэтому встреча с медведем в лесу, населённых пунктах, иногда даже на дорогах, вызывает некоторые умиления у наших людей. Тем не менее, надо понимать, что он опасен. Мы особо призываем как можно меньше контактировать с медведями. Конечно, не нужно подкармливать, останавливаться, фотографировать и т.д. Потому что, поведение медведя непредсказуемо. Что-то может спровоцировать его на агрессию, - обратилась к жителям Юлия Андриевская.
В случае выхода диких животных (медведей, лисиц, рыси, волки и тд.) в населённые пункты следует сообщить в Бурприроднадзор по телефону 8(3012) 44-44-97.
В Бурятии объяснили, почему потерявшие страх медведи выходят к людям
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